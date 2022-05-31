"Москва и мир": повышение МРОТ в столице и оспа обезьян в мире

В Москве повысили минимальную заработную плату. Она увеличилась на 10% и составляет 23 508 рублей в месяц. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. Также на 10% стал больше прожиточный минимум, в среднем – это 20 585 рублей. Кроме того, льготным категориям москвичей стало проще получить санаторно-курортные путевки. Это касается ветеранов войны и труда, людей с инвалидностью и неработающих пенсионеров.

1 июня в интерактивную форму на портале mos.ru внесут все необходимые изменения. В частности, сократится количество полей, которые необходимо заполнять. Достаточно будет указать паспортные данные, информацию о регистрации в Москве и сведения о документе, подтверждающем льготную категорию. Уменьшится и перечень справок. Большинство из них проверят без участия заявителя. Выбор места санаторно-курортного лечения проведут с учетом индивидуальных потребностей. В этом году обеспечить путевками планируют 245 тысяч льготников.

Правительство продолжает оказывать финансовую поддержку регионам. Так, кабмин предусмотрел рассрочку по бюджетным кредитам, которые были взяты для того, чтобы покрыть дефицит бюджетов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По новым правилам регионы смогут, в частности, отсрочить выплаты за этот год в полном объеме, а в следующие два года погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно. В план первоочередных действий также вошли и другие меры.

Кроме того, правительство разрешило компаниям, попавшим под санкции, временно не избирать советы директоров. По словам премьера, это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такой орган управления является обязательным.

Отсутствие иммунитета к заболеванию у значительной части населения могло стать причиной быстрого распространение оспы обезьян. Такое предположение высказали специалисты Всемирной организации здравоохранения. Там напомнили, что вакцинация от натуральной оспы в мире была прекращена еще в прошлом веке. Между тем прививка обеспечивает эффективную защиту и от оспы обезьян.

По данным ВОЗ, коэффициент летальности при вспышках этого заболевания составляет от 1 до 10%. Большинство умерших – молодые люди. В эту волну первая смерть зафиксирована в Нигерии. Там скончался 40-летний мужчина. Медики уточнили, что у него были и другие заболевания, поэтому пациент принимал иммуноподавляющие препараты. Сейчас случаи заражения оспой обезьян зафиксированы в 23 странах. Медики сообщили о более 250 подтвержденных и 120 предполагаемых случаях заражения оспой обезьян.