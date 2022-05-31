"Москва и мир": первая партия "Троек" с российским чипом и ураган в Мексике

В кассах столичного метро теперь можно купить "Тройку" с чипом российского производства. В первой партии – одна тысяча карт. Разрабатывать проект по созданию отечественных чипов начали три года назад. Как сообщили в мэрии, уже в июне количество обновленных транспортных проездных увеличится до 200 тысяч. А в течение ближайших пяти лет в продаже появятся уже 19 миллионов карт с чипами российского производства. Разработчики уверяют, что замена устройства никак не влияет на возможности проездных. К тому же их продолжают совершенствовать, чтобы расширить функционал.

Кроме того, стоимость проезда на общественном транспорте из-за санкций повышать не планируют. В ведомстве уточнили, что плановая индексация проводится раз в год, поэтому на данный момент вопрос об изменении тарифов на проезд не обсуждается.

Москва оказалась в эпицентре дождей. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что небо над столицей затянуто тучами на высоте 200–300 метров. З1 мая в городе выпадет около 12–13 миллиметров осадков. Это как минимум одно ведро дождевой воды на квадратный метр улицы. Характер метеорологических условий связан с тем, что холодный фронт догнал теплый, и в результате погода сменилась в худшую сторону.

Из-за дождя 6-балльные заторы в столице были зафиксированы уже с утра. Движение было затруднено в центре города, а также на Садовом кольце, на ТТК и на МКАД. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти до 3 июня, не исключены также грозы. При этом температура в Москве будет расти: 1 июня термометры покажут 21 градус тепла. А 2–3 июня будет уже 24 градуса.

В Мексику пришла "Агата". Ураган обрушил на прибрежные районы ливни, порывистый ветер и восьмиметровые волны. В пострадавшем регионе объявлен наивысший уровень погодной опасности. Синоптики заранее предупредили жителей о непогоде. В регионе подготовили более 200 убежищ, в которых смогли спрятаться десятки тысяч человек. Продвигаясь над страной, ураган ослаб с пятой до первой категории. Ливни продолжают идти, поэтому сохраняется угроза наводнений и схода оползней.

Сильные дожди сейчас и в индийском Нью-Дели. Они стали причиной гибели двух человек. В городе бушует сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду, который валит деревья. Из-за непогоды на улицах города образовались огромные заторы. Жителей простят не выходить из дома. Приходит в себя после сильнейшего наводнения и Бразилия. Там стихия унесла жизни более 90 человек, еще около 30 числятся пропавшими без вести. В северных регионах объявлен режим чрезвычайного положения. Разбирать завалы спасателям помогают военные.