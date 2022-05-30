"Москва и мир": электронная медкарта и нападение на "Мону Лизу"

За последние пять месяцев москвичи воспользовались электронными медицинскими картами более 65 миллионов раз – это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. По мнению заммэра Анастасии Раковой, это доказывает, что жители столицы стали тщательнее следить за своим здоровьем.

В электронной медицинской карте отображаются протоколы осмотров врачей, результаты анализов, лабораторных и инструментальных исследований. Помимо этого, пользователям доступна информация о выписанных рецептах и выданных больничных листах. Все документы можно скачать и отправлять по электронной почте или через мессенджеры.

Открыть электронную медкарту могут жители столицы старше 15 лет. Еще одно обязательное условие – наличие полиса ОМС. Горожане с полной учетной записью на портале mos.ru могут получить упрощенный доступ к сервису, им не придется ждать проверки данных.

На "Мону Лизу" вновь покушались. Инцидент произошел в воскресенье, когда в Лувре традиционно многолюдно. Подобраться к картине Леонардо да Винчи на максимально близкую дистанцию вандал смог, замаскировавшись под женщину-инвалида. Дело в том, что для колясочников перед Джокондой организован специальный проход. Он расположен к картине ближе, чем коридор для остальных посетителей.

Подъехав к портрету, мужчина вскочил с инвалидного кресла и начал бить по защитному стеклу. Поняв, что пробить его не получится, он достал торт и размазал его по "Моне Лизе". В заключение своей акции мужчина разбросал рядом лепестки роз.

Охранникам музея удалось задержать злоумышленника. По мнению очевидцев, он оказался экозащитником. Своим поступком он якобы хотел привлечь внимание общественности к изменению климата – во время задержания мужчина призывал гостей музея подумать о планете. Сама картина не пострадала. Сотрудники Лувра оперативно очистили стекло и раму от крема.

Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении части социальных выплат. По словам премьера, речь, в частности, идет об индексации минимального размера оплаты труда, страховых пенсий для неработающих пенсионеров и прожиточного минимума: с 1 июня они будут увеличены на 10%.

Также стало известно, что правительство выделит более миллиарда рублей на модернизацию больниц и поликлиник в 23-х российских регионах по поручению президента. Это часть масштабной программы модернизации. Ее цель – добиться того, чтобы пациенты могли удобнее и быстрее проходить необходимые обследования.