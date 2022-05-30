"Москва и мир": "Рыбная неделя" и нападение на "Мону Лизу"

Участники проекта "Московское долголетие" стали ассистентами шеф-поваров на открытых мастер-классах фестиваля "Рыбная неделя в Москве". Они помогают приготовить оригинальные блюда из самых простых продуктов, большинство из которых есть в каждом холодильнике. Например, из рыбных консервов.

В понедельник, 30 мая, в парковой зоне 16-го микрорайона Зеленограда активисты "Московского долголетия" вместе с опытным поваром делали салат с тунцом. Подобные мастер-классы запланированы на 31 мая, а также на 2,4 и 5 июня.



Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" проходит в столице в шестой раз. Работают 23 площадки: четыре в центре и 19 – в других районах города. Они открыты ежедневно с 10:00 до 21:00. В торговых шале можно купить рыбу и морепродукты от лучших поставщиков со всей России, а более 500 московских ресторанов предлагают гостям особое рыбное меню.

На "Мону Лизу" вновь покушались. Инцидент произошел в воскресенье, когда в Лувре традиционно многолюдно. Подобраться к картине Леонардо да Винчи на максимально близкую дистанцию вандал смог, замаскировавшись под женщину-инвалида. Дело в том, что для колясочников перед Джокондой организован специальный проход. Он расположен к картине ближе, чем коридор для остальных посетителей.

Подъехав к портрету, мужчина вскочил с инвалидного кресла и начал бить по защитному стеклу. Поняв, что пробить его не получится, он достал торт и размазал его по "Моне Лизе". В заключение своей акции мужчина разбросал рядом лепестки роз.

Охранникам музея удалось задержать злоумышленника. По мнению очевидцев, он оказался экозащитником и своим поступком якобы хотел привлечь внимание общественности к изменению климата – во время задержания мужчина призывал гостей музея подумать о планете. Сама картина не пострадала. Сотрудники Лувра оперативно очистили стекло и раму от крема.

Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении части социальных выплат. По словам премьера, речь, в частности, идет об индексации минимального размера оплаты труда, страховых пенсий для неработающих пенсионеров и прожиточного минимума: с 1 июня они будут увеличены на 10%.

Также стало известно, что правительство выделит более миллиарда рублей на модернизацию больниц и поликлиник в 23-х российских регионах по поручению президента. Это часть масштабной программы модернизации. Ее цель – добиться того, чтобы пациенты могли удобнее и быстрее проходить необходимые обследования.