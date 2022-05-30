"Москва и мир": электронная медкарта и дожди в Бразилии

За последние пять месяцев москвичи воспользовались электронными медицинскими картами более 65 миллионов раз – это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. По мнению заммэра Анастасии Раковой, это доказывает, что жители столицы стали тщательнее следить за своим здоровьем.

В электронной медицинской карте отображаются протоколы осмотров врачей, результаты анализов, лабораторных и инструментальных исследований. Помимо этого, пользователям доступна информация о выписанных рецептах и выданных больничных листах. Все документы можно скачать и отправлять по электронной почте или через мессенджеры.

Открыть электронную медкарту могут жители столицы старше 15 лет. Еще одно обязательное условие – наличие полиса ОМС. Горожане с полной учетной записью на портале mos.ru могут получить упрощенный доступ к сервису, им не придется ждать проверки данных.

Более 80 человек стали жертвами непогоды на востоке Бразилии. Еще около 60 человек числятся пропавшими без вести. Мощные дожди пришли в регион несколько дней назад. Спровоцированные ими оползни и наводнения разрушили целые жилые кварталы. Тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома. Их разместили в специально организованных палаточных лагерях.

Больше остальных пострадал штат Пернамбуку. Всего чрезвычайное положение в настоящий момент объявлено в 14 муниципалитетах. С начала года это уже четвертое крупное наводнение в стране. Самое серьезное из них произошло в феврале. Тогда жертвами стихии стали более 150 человек. Примерно столько же – в списках пропавших без вести. Синоптики заявили, что такого дождя в стране не было около века. За шесть часов на Рио-де-Жанейро выпало более месячной нормы осадков.

На российских курортных направлениях появились новые железнодорожные составы. Такая мера необходима, пока некоторые аэропорты юга России закрыты. Так, с 1 июня запускают поезд Адлер – Симферополь. В Крым можно будет приехать на поезде из Минеральных Вод, а южная пригородная пассажирская компания отправляет поезд Анапа – Керчь – Феодосия.

Железнодорожники увеличивают число мест в составах, а также их скорость. Например, поезд Москва – Симферополь ускорен на пять часов, питерский – на четыре.

Тем временем 23 пляжа Сочи получили от Ростуризма "Синие флаги" – это так называемый сертификат качества, который разработали в 2022 году. В перспективе он заменит зарубежный "Голубой флаг". Сертификат выдается после оценки качества воды в районе пляжа. Также эксперты смотрят, как благоустроена территории береговой полосы. Там должны быть вся необходимая инфраструктура для полноценного отдыха. Как отметили в мэрии Сочи, в этом курортном сезоне город готовит 188 пляжных территорий.