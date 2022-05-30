"Москва и мир": "Рыбная неделя" и дожди в Бразилии

Участники проекта "Московское долголетие" станут ассистентами шеф-поваров на открытых мастер-классах фестиваля "Рыбная неделя в Москве". Они помогут приготовить оригинальные блюда из самых простых продуктов, большинство из которых есть в каждом холодильнике. Например, из рыбных консервов.

Так, 30 мая в 17:00 в парковой зоне 16-го микрорайона Зеленограда активисты "Московского долголетия" вместе с опытным поваром сделают средиземноморский салат с тунцом. Подобные мастер-классы также запланированы на 31 мая, 2, 4 и 5 июня.

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" проходит в столице в шестой раз. Работают 23 площадки: четыре в центре, 19 в других районах города. Они открыты ежедневно с 10 утра до 9 вечера. В торговых шале можно купить рыбу и морепродукты от лучших поставщиков со всей России. А более 500 московских ресторанов предлагают гостям особое рыбное меню.

Более 80 человек стали жертвами непогоды на востоке Бразилии. Еще около 60 человек числятся пропавшими без вести. Мощные дожди пришли в регион несколько дней назад. Спровоцированные ими оползни и наводнения разрушили целые жилые кварталы. Тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома. Их разместили в специально организованных палаточных лагерях.

Больше остальных пострадал штат Пернамбуку. Всего чрезвычайное положение в настоящий момент объявлено в 14 муниципалитетах. С начала года это уже четвертое крупное наводнение в стране. Самое серьезное из них произошло в феврале. Тогда жертвами стихии стали более 150 человек. Примерно столько же – в списках пропавших без вести. Синоптики заявили, что такого дождя в стране не было около века. За шесть часов на Рио-де-Жанейро выпало более месячной нормы осадков.

В столичный регион пришло лето. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на этой неделе ожидается 20–25 градусов. Уже 30 мая воздух прогреется до 19 градусов. Роман Вильфанд также рассказал о том, что вплоть до выходных будет облачная погода с частыми прояснениями, также синоптики прогнозируют редкие и кратковременные дожди. А до вторника, 31 мая, в столице сохранится порывистый ветер.

Ранее специалисты сообщали, что летом в России ожидается чередование волн холода и тепла. Местами воздух может прогреваться до 30 градусов на несколько дней, а потом температура опустится. Уже сейчас синоптики предупреждают о том, что ближайшие дни в Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях, а также в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов будет высокое ультрафиолетовое излучение. Показатель будет приближаться к 8 из 12 возможных единиц. При таком индексе требуется повышенная защита. В частности, следует носить одежду с длинными рукавами, головной убор и пользоваться солнцезащитным кремом.