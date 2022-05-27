"Москва и мир": в столице стартовала "Рыбная неделя" и заявление ВОЗ об оспе обезьян

В столице стартовала "Рыбная неделя". Для проведения гастрономического фестиваля организовали 23 площадки в центре города и других районах. Сергей Собянин сообщил, что поставщики готовы предложить горожанам десятки видов промысловых рыб и морепродуктов. Например, черноморскую барабульку, дальневосточную корюшку, байкальского омуля и камчатского краба. На прилавках также есть камбала и палтус из Мурманска, карась и карп – из Астрахани, горбуша – из Приморского края.

Широкий выбор охлажденной, замороженной, копченой и вяленой рыбы, живые мидии, устрицы можно найти на главном рынке проекта. Он открыт в самом центре города – между Манежной площадью и площадью Революции. Кроме того, организаторы фестиваля подготовили различные творческие и кулинарные мастер-классы. Гостей фестиваля будут развлекать музыканты, а рестораны предложат тематическое меню.

В ЛДПР новый руководитель. Главой партии стал Леонид Слуцкий, он был единственным кандидатом. Решение о его назначении принято на внеочередном съезде партии. Мероприятие по традиции проходило в Институте мировых цивилизаций, который основал Владимир Жириновский. Все 86 голосовавших оказались за. До этого Слуцкого назначили председателем фракции либерал-демократов в Госдуме. В течение 40 дней после смерти Жириновского он временно исполнял его обязанности в нижней палате.

27 мая перед избранием политик отметил, что стратегия ЛДПР останется прежней, но будет модифицирована в сторону укрепления социальной политики. Слуцкий – депутат Государственной думы и член фракции ЛДПР с 1999 года. До него руководил партией более 30 лет Владимир Жириновский. Он умер 6 апреля после долгой болезни, которая стала следствием коронавируса. Политику было 75 лет.

Необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян в данный момент нет. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Эксперты напомнили, что вирус передается между людьми при близком физическом контакте. Поэтому в борьбе с распространением заразы на первый план выходят профилактические меры. Новые случаи заболевания необходимо тщательно отслеживать.

Несмотря на эти рекомендации, власти канадского Квебека заявили, для борьбы с распространением оспы они начинают прививочную кампанию. Вакцинация будет выборочной. Процедуру рекомендовано пройти только тем, кто контактировал с заболевшими. В Африке же, где более полувека назад выявили первый случай оспы обезьян, вакцины сейчас недостаточно.

Местные эксперты опасаются, что если события будут развиваться пессимистично, то может повториться сценарий недавней пандемии, когда вакцина от коронавируса в избытке была только в богатых государствах. В настоящее время оспой обезьян по всему миру заболели более 300 человек. Инфекция проникла в 24 страны.