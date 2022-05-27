"Москва и мир": фестиваль "Рыбная неделя" в столице и заявление ВОЗ об оспе обезьян

Черноморская барабулька, дальневосточная корюшка, байкальский омуль и камчатский краб. Это лишь малая часть ассортимента фестиваля "Рыбная неделя", который открылся в Москве 27 мая. Горожанам предлагают десятки видов промысловых рыб и морепродуктов. Фестиваль проходит на 23 площадках по всему городу. В будние дни они работают с 11:00 до 21:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.
Главной площадкой "Рыбной недели" стал рынок в самом центре города – между Манежной площадью и площадью Революции. В торговых шале общей площадью 700 квадратных метров можно купить не только традиционные виды рыбы, но и экзотические живые мидии, устрицы и другие деликатесы. Организаторы фестиваля обещают гостям творческие и кулинарные мастер-классы, а рестораны подготовили тематическое меню. Завершится "Рыбная неделя" 5 июня.
В ЛДПР новый руководитель. Главой партии стал Леонид Слуцкий, он был единственным кандидатом. Решение о его назначении принято на внеочередном съезде партии. Мероприятие по традиции проходило в Институте мировых цивилизаций, который основал Владимир Жириновский. Все 86 голосовавших оказались за. До этого Слуцкого назначили председателем фракции либерал-демократов в Госдуме. В течение 40 дней после смерти Жириновского он временно исполнял его обязанности в нижней палате.
Перед избранием политик отметил, что стратегия ЛДПР останется прежней, но будет модифицирована в сторону укрепления социальной политики. Слуцкий – депутат Государственной думы и член фракции ЛДПР с 1999 года. До него руководил партией более 30 лет Владимир Жириновский. Он умер 6 апреля после долгой болезни, которая стала следствием коронавируса. Политику было 75 лет.
Необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян в данный момент нет. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Эксперты напомнили, что вирус передается между людьми при близком физическом контакте. Поэтому в борьбе с распространением заразы на первый план выходят профилактические меры. Новые случаи заболевания необходимо тщательно отслеживать.
Несмотря на эти рекомендации, власти канадского Квебека заявили, что для борьбы с распространением оспы они начинают прививочную кампанию. Вакцинация будет выборочной. Процедуру рекомендовано пройти только тем, кто контактировал с заболевшими. В Африке же, где более полувека назад выявили первый случай оспы обезьян, вакцины сейчас недостаточно.
Местные эксперты опасаются, что, если события будут развиваться пессимистично, то может повториться сценарий недавней пандемии, когда вакцина от коронавируса в избытке была только в богатых государствах. В настоящее время оспой обезьян по всему миру заболели более 300 человек. Инфекция проникла в 24 страны.
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