"Москва и мир": личный прием граждан с Собяниным и оспа обезьян в Финляндии

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Благоустройство города, реставрация памятников архитектуры и изменения в дорожном движении. Эти и многие другие темы Сергей Собянин обсудил во время приема горожан. Встреча прошла в приемной администрации президента. Вопросы мэру задавали как лично, так и по видеосвязи. Один из них касался волонтерского движения. Собянина попросили наградить знаками отличия добровольцев, которые во время пандемии помогали пожилым москвичам и инвалидам, которые находились на самоизоляции.
Среди обращений была и просьба о благоустройстве территории одной из школ в Хорошёвском районе. В ответ на это мэр сообщил, что такие работы запланированы. Причем, помимо указанного образовательного учреждения, в городе к новому учебному году в порядок приведут еще около 200 школьных территорий.
В ЛДПР новый руководитель. Главой партии стал Леонид Слуцкий, он был единственным кандидатом. Решение о его назначении принято на внеочередном съезде партии. Мероприятие по традиции проходило в Институте мировых цивилизаций, который основал Владимир Жириновский. Все 86 голосовавших оказались за. До этого Слуцкого назначили председателем фракции либерал-демократов в Госдуме. В течение 40 дней после смерти Жириновского он временно исполнял его обязанности в нижней палате.
27 мая перед избранием политик отметил, что стратегия ЛДПР останется прежней, но будет модифицирована в сторону укрепления социальной политики. Слуцкий – депутат Государственной думы и член фракции ЛДПР с 1999 года. До него руководил партией более 30 лет Владимир Жириновский. Он умер 6 апреля после долгой болезни, которая стала следствием коронавируса. Политику было 75 лет.
Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Финляндии. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Минздрав. Заболевание диагностировали у жителя Хельсинки, который недавно вернулся из путешествия по Европе. Пациент проходит лечение амбулаторно, у него появились высокая температура и характерные волдыри по всему телу.
С похожими симптомами к врачам на днях обратился и житель боливийского города Санта-Крус. В данный момент пациент находится на изоляции, его состояние оценивается как стабильное. Ранее Аргентина и Колумбия также заявили, что проверяют заболевших на наличие оспы.
Между тем испанские ученые сообщили, что им удалось расшифровать геном вируса. Для этого провели анализ образцов, взятых у 23 заболевших оспой обезьян. Исследование подтвердило, что причиной вспышки оспы стала западноафриканская разновидность вируса. Она наименее опасная с точки зрения заразности из всех известных вариантов. Первый случай заражения им человека выявляли еще в 1970 году. Ранее вспышки фиксировали в основном в Африке.
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