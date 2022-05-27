"Москва и мир": фестиваль "Рыбная неделя" в столице и оспа обезьян в Финляндии

В столице стартовала "Рыбная неделя". Для проведения гастрономического фестиваля организовали 23 площадки в центре города и других районах. Сергей Собянин сообщил, что поставщики готовы предложить горожанам десятки видов промысловых рыб и морепродуктов. Например, черноморскую барабульку, дальневосточную корюшку, байкальского омуля и камчатского краба. На прилавках также есть камбала и палтус из Мурманска, карась и карп – из Астрахани, горбуша – из Приморского края.

Широкий выбор охлажденной, замороженной, копченой и вяленой рыбы, живые мидии, устрицы можно найти на главном рынке проекта. Он открыт в самом центре – между Манежной площадью и площадью Революции. Кроме того, организаторы фестиваля подготовили различные творческие и кулинарные мастер-классы. Гостей фестиваля будут развлекать музыканты, а рестораны предложат тематические меню.

В Москве за минувшие сутки выпало больше половины от месячной нормы осадков. Это почти 30 миллиметров дождевой воды, сообщили в центре погоды "Фобос". В городе больше всего осадков зафиксировали на метеостанции Балчуг, а в Подмосковье – в Немчиновке и Михайловском. В течение 27 мая ливни тоже обещают, но они не будут такими сильными как накануне. Из-за непогоды аварийные службы работают круглосуточно. Бригады Мосводостока устраняют скопления воды. О подтоплениях москвичей просят сообщать в управы районов, на портал "Наш город" и в Единый диспетчерский центр.

Из-за дождей в городе похолодало. 27 и 28 мая днем будет до 13 градусов. В воскресенье, 29 мая, как обещают в Гидрометцентре, погода начнет перестраиваться на летний режим. 30 мая будет уже до 22 градусов. А 31 мая и 1 июня будет до 25 градусов. Что касается погоды в июне, то, по прогнозам, в первый месяц лета не будет ни экстремальной жары, ни экстремального холода. А температура воздуха будет соответствовать климатической норме. Для Москвы это около 22 градусов.

Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Финляндии. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Минздрав. Заболевание диагностировали у жителя Хельсинки, который недавно вернулся из путешествия по Европе. Пациент проходит лечение амбулаторно, у него появились высокая температура и характерные волдыри по всему телу.

С похожими симптомами к врачам на днях обратился и житель боливийского города Санта-Крус. В данный момент пациент находится на изоляции, его состояние оценивается как стабильное. Ранее Аргентина и Колумбия также заявили, что проверяют заболевших на наличие оспы.

Между тем испанские ученые сообщили, что им удалось расшифровать геном вируса. Для этого провели анализ образцов, взятых у 23 заболевших оспой обезьян. Исследование подтвердило, что причиной вспышки оспы стала западноафриканская разновидность вируса. Она наименее опасная с точки зрения заразности из всех известных вариантов. Первый случай заражения им человека выявляли еще в 1970 году. Ранее вспышки фиксировали в основном в Африке.