"Москва и мир": фестиваль "Рыбная неделя" в столице и оспа обезьян в Финляндии

16:00
В столице стартовала "Рыбная неделя". Для проведения гастрономического фестиваля организовали 23 площадки в центре города и других районах. Сергей Собянин сообщил, что поставщики готовы предложить горожанам десятки видов промысловых рыб и морепродуктов. Например, черноморскую барабульку, дальневосточную корюшку, байкальского омуля и камчатского краба. На прилавках также есть камбала и палтус из Мурманска, карась и карп – из Астрахани, горбуша – из Приморского края.
Широкий выбор охлажденной, замороженной, копченой и вяленой рыбы, живые мидии, устрицы можно найти на главном рынке проекта. Он открыт в самом центре – между Манежной площадью и площадью Революции. Кроме того, организаторы фестиваля подготовили различные творческие и кулинарные мастер-классы. Гостей фестиваля будут развлекать музыканты, а рестораны предложат тематические меню.
В Москве за минувшие сутки выпало больше половины от месячной нормы осадков. Это почти 30 миллиметров дождевой воды, сообщили в центре погоды "Фобос". В городе больше всего осадков зафиксировали на метеостанции Балчуг, а в Подмосковье – в Немчиновке и Михайловском. В течение 27 мая ливни тоже обещают, но они не будут такими сильными как накануне. Из-за непогоды аварийные службы работают круглосуточно. Бригады Мосводостока устраняют скопления воды. О подтоплениях москвичей просят сообщать в управы районов, на портал "Наш город" и в Единый диспетчерский центр.
Из-за дождей в городе похолодало. 27 и 28 мая днем будет до 13 градусов. В воскресенье, 29 мая, как обещают в Гидрометцентре, погода начнет перестраиваться на летний режим. 30 мая будет уже до 22 градусов. А 31 мая и 1 июня будет до 25 градусов. Что касается погоды в июне, то, по прогнозам, в первый месяц лета не будет ни экстремальной жары, ни экстремального холода. А температура воздуха будет соответствовать климатической норме. Для Москвы это около 22 градусов.
Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Финляндии. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Минздрав. Заболевание диагностировали у жителя Хельсинки, который недавно вернулся из путешествия по Европе. Пациент проходит лечение амбулаторно, у него появились высокая температура и характерные волдыри по всему телу.
С похожими симптомами к врачам на днях обратился и житель боливийского города Санта-Крус. В данный момент пациент находится на изоляции, его состояние оценивается как стабильное. Ранее Аргентина и Колумбия также заявили, что проверяют заболевших на наличие оспы.
Между тем испанские ученые сообщили, что им удалось расшифровать геном вируса. Для этого провели анализ образцов, взятых у 23 заболевших оспой обезьян. Исследование подтвердило, что причиной вспышки оспы стала западноафриканская разновидность вируса. Она наименее опасная с точки зрения заразности из всех известных вариантов. Первый случай заражения им человека выявляли еще в 1970 году. Ранее вспышки фиксировали в основном в Африке.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: