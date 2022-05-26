"Москва и мир": турникеты в столичном метро и локдаун в Шанхае

Пассажиры московского метро будут экономить более 50 тысяч часов ежегодно после обновления турникетов. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, уже в этом году все турникеты в подземке оснастят таким же оборудованием, как на станции "Рижская". Оно позволяет устройствам открываться в 2 раза быстрее.

Максим Ликсутов также отметил, что в метро обновили почти сотню турникетов и попросили людей оценить их. Так, благодаря обратной связи стало понятно, что новые стекла на турникетах, которые пока еще тестировали, быстро царапаются от карт. Их необходимо заменить на более прочные, это сделают до конца июля.

Кроме того, на основе предложений пассажиров на турникетах сделали яркую цветовую подложку, увеличили шрифт, добавили дополнительные статусы билетов и поставили считыватель QR-кодов на переднее ребро контроллера.

Шанхай очень медленно выходит из локдауна. Строгие ограничения ввели еще в марте из-за вспышки коронавируса. Очередной этап послаблений начнется в июне и коснется в первую очередь школьников. Через полторы недели за парты смогут вернуться младшеклассники. Для всех остальных обучение продолжится в дистанционном режиме. Закрытыми пока останутся детские сады, кружки и секции.

Постепенно восстанавливает работу торговая отрасль. С июня торговые центры начнут принимать посетителей. Но количество людей ограничат. Посещать продовольственные магазины некоторым местным жителям разрешили еще неделю назад. Речь идет о тех, кто живет в районах, где не зафиксировано новых случаев коронавируса.

Для того, что бы выйти из дома им надо получить пропуск – один на семью. Еще одно послабление сделали для служб такси. Водители также готовятся возобновить работу, и тоже с оговорками – заказать машину можно будет только для поездок в больницу. Власти Шанхая подчеркивают, что локдаун в мегаполисе продолжается и официальных сроков его окончания пока нет.

Возврата к ретро не будет. Сергей Собянин заявил, что бывший завод Renault не планирует выпускать старые модели автомобилей. Предприятие на Волгоградском проспекте, которое перешло на баланс города, сделает акцент на производстве современных машин. На рынке они будут представлены под возрожденной маркой "Москвич".

Мэр подчеркнул, что создать новый высококлассный образец только своими силами практически нереально, поэтому к производству планируется привлечь международных партнеров. Не исключено, что это будут, например, китайские компании.

Еще одна отраслевая новость, которую озвучил Сергей Собянин, касается развития МЦД. Часть пятого диаметра может пройти под землей. Речь идет об участке от Ярославского вокзала до Павелецкого. Проект сейчас находится в стадии разработки. Сдать линию должны в 2025 году. Что касается третьего и четвертого диаметров, то они начнут функционировать уже в 2023 году.