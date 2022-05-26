"Москва и мир": турникеты в метро и локдаун в Шанхае

Пассажиры московского метро будут экономить более 50 тысяч часов ежегодно после обновления турникетов. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, в 2022 году все турникеты в подземке оснастят таким же оборудованием, как на станции "Рижская". Оно позволяет устройствам открываться в два раза быстрее.

Максим Ликсутов также отметил, что в метро обновили почти сотню турникетов и попросили людей оценить их. Так, благодаря обратной связи стало понятно, что новые стекла на турникетах, которые пока еще тестировали, быстро царапаются от карт. Их необходимо заменить на более прочные, это сделают до конца июля.

Кроме того, на основе предложений пассажиров на турникетах сделали яркую цветовую подложку, увеличили шрифт, добавили дополнительные статусы билетов и поставили считыватель QR-кодов на переднее ребро контроллера.

Шанхай очень медленно выходит из локдауна. Строгие ограничения ввели еще в марте из-за вспышки коронавируса. Очередной этап послаблений начнется в июне и коснется в первую очередь школьников. Через полторы недели за парты смогут вернуться младшеклассники. Для всех остальных обучение продолжится в дистанционном режиме. Закрытыми пока останутся детские сады, кружки и секции.

Постепенно восстанавливает работу торговая отрасль. С июня торговые центры начнут принимать посетителей. Но количество людей ограничат. Посещать продовольственные магазины некоторым местным жителям разрешили еще неделю назад. Речь идет о тех, кто живет в районах, где не зафиксировано новых случаев коронавируса.

Для того чтобы выйти из дома, им надо получить пропуск – один на семью. Еще одно послабление сделали для служб такси. Водители также готовятся возобновить работу и тоже с оговорками – заказать машину можно будет только для поездок в больницу. Власти Шанхая подчеркивают, что локдаун в мегаполисе продолжается и официальных сроков его окончания пока нет.

Не менее 250 дополнительных поездов запустят для перевозки пассажиров на юг России. Об этом сообщили в Минтрансе. Пока в расписание добавили 103 рейса по самым востребованным направлениям. Составы едут в Анапу, Адлер, до станции Имеретинский курорт. И не только из Москвы, а еще из Ульяновска, Екатеринбурга, Смоленска, Кирова и Нижнего Новгорода.

Изменения расписания позволили увеличить количество мест в поездах на 132 тысячи. Всего на Черное море и в Кавминводы могут перевезти до семи с половиной миллионов пассажиров. Увеличение количества поездов связано с временными ограничениями работы аэропортов на юге страны.

Тем временем, по данным СМИ, туроператоры просят организовать еще и чартерные поезда в Крым. Есть мнения, что из-за закрытого авиасообщения многие путешественники не могут попасть на полуостров. По данным игроков рынка, спрос на Крым упал больше чем на треть по сравнению с прошлым летом.