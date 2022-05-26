"Москва и мир": завод Renault и лихорадка в КНДР

Возврата к ретро не будет. Сергей Собянин заявил, что бывший завод Renault не планирует выпускать старые модели автомобилей. Предприятие на Волгоградском проспекте, которое перешло на баланс города, сделает акцент на производстве современных машин. На рынке они будут представлены под возрожденной маркой "Москвич".

Мэр подчеркнул, что создать новый высококлассный образец только своими силами практически нереально, поэтому к производству планируется привлечь международных партнеров. Не исключено, что это будут, например, китайские компании.

Еще одна отраслевая новость, которую озвучил Сергей Собянин, касается развития МЦД. Часть пятого диаметра может пройти под землей. Речь идет об участке от Ярославского вокзала до Павелецкого. Проект сейчас находится в стадии разработки. Сдать линию должны в 2025 году. Что касается третьего и четвертого диаметров, то они начнут функционировать уже в 2023 году.

В КНДР третий день никто не умирает от лихорадки неизвестного происхождения. Более того, снизилась и заболеваемость. За последние сутки в стране выявили 105 тысяч заразившихся – это в два раза меньше чем 24 мая. В общей сложности за месяц лихорадку диагностировали более чем у трех миллионов человек. Около 70 человек умерли.

Южнокорейские эксперты считают, что эта болезнь, скорее всего, COVID-19, и Северной Корее необходимая срочная помощь. А формулировку "пациенты с высокой температурой" в своих докладах северокорейские врачи используют, потому что в КНДР мало оборудования, чтобы выявить коронавирус.

В Европе тем временем все больше стран отменяют коронавирусные запреты. Германия заявила, что с 1 июня снимает все ограничения на въезд в страну. Туристам больше не придется предъявлять на таможне сертификат о вакцинации, не нужен в том числе ПЦР-тест. На такие меры власти ФРГ решились после резкого снижения уровня заболеваемости. Пока это пилотный проект, он продлится до конца лета.

Не менее 250 дополнительных поездов запустят для перевозки пассажиров на юг России. Об этом сообщили в Минтрансе. Пока в расписание добавили 103 рейса по самым востребованным направлениям. Составы едут в Анапу, Адлер, до станции Имеретинский курорт. И не только из Москвы, а еще из Ульяновска, Екатеринбурга, Смоленска, Кирова и Нижнего Новгорода.

Изменения расписания позволили увеличить количество мест в поездах на 132 тысячи. Всего на Черное море и в Кавминводы могут перевезти до семи с половиной миллионов пассажиров. Увеличение количества поездов связано с временными ограничениями работы аэропортов на юге страны.

Тем временем, по данным СМИ, туроператоры просят организовать еще и чартерные поезда в Крым. Есть мнения, что из-за закрытого авиасообщения многие путешественники не могут попасть на полуостров. По данным игроков рынка, спрос на Крым упал больше чем на треть по сравнению с прошлым летом.