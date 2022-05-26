"Москва и мир": ЕГЭ и лихорадка в КНДР

В столичных школах стартовал основной этап сдачи государственной итоговой аттестации. Экспертам предстоит проверить подготовку 85 тысяч человек. Подавляющее большинство из них – выпускники 2022 года.

26 мая учащиеся сдавали литературу, химию и географию. Следующий экзамен – по русскому языку – пройдет 30 и 31 мая. Закончится аттестация 21 июня. В этот день школьники сдадут ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Предусмотрены и резервные дни. До 2 июля проведут дополнительные экзамены по всем предметам.

Всего по России ЕГЭ в этом году сдают более 700 тысяч учеников. У московских школьников самыми востребованными предметами по выбору стали обществознание, английский язык и информатика. Ознакомиться с результатами экзаменов выпускники смогут на портале mos.ru и своем учебном заведении.

Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании нужно успешно сдать два обязательных экзамена – по русскому языку и математике.

В КНДР третий день никто не умирает от лихорадки неизвестного происхождения. Более того, снизилась и заболеваемость. За последние сутки в стране выявили 105 тысяч заразившихся – то в два раза меньше чем 24 мая. В общей сложности за месяц лихорадку диагностировали более чем у трех миллионов человек. Около 70 – умерли.

Южнокорейские эксперты считают, что эта болезнь – скорее всего COVID-19, и Северной Корее необходимая срочная помощь. А формулировку "пациенты с высокой температурой" в своих докладах северокорейские врачи используют, потому что в КНДР мало оборудования, чтобы выявить коронавирус.

В Европе тем временем все больше стран отменяют коронавирусные запреты. Германия заявила, что с 1 июня снимает все ограничения на въезд в страну. Туристам больше не придется предъявлять на таможне сертификат о вакцинации. Не нужен даже ПЦР-тест. На такие меры власти ФРГ решились после резкого снижения уровня заболеваемости. Пока это пилотный проект, он продлится до конца лета.

Желтый уровень опасности из-за грозы будет действовать в столичном регионе до вечера 27 мая. Жителей Москвы и Подмосковья также предупреждают о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду.

С приближением атмосферного фронта с запада небо затянут многослойные дождевые тучи – зарядят обложные и довольно интенсивные ливни. До полудня пятницы может выпасть более 30% месячной нормы осадков. Но уже в понедельник в столичный регион придет летнее тепло.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что днем температура преодолеет отметку в +20 градусов. Дожди и потепление идут на всю Восточно-Европейскую равнину. Туда пробивается очередной циклон, который несет хорошо прогретые атлантические воздушные массы. Но на выходных из-за плотной облачности будет немного прохладнее: до +17 градусов. А в начале недели дождевых туч станет меньше, и температура вновь начнет повышаться.