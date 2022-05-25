"Москва и мир": новые парковочные места в Выхине-Жулебине и стрельба в техасской школе

В районе Выхино-Жулебино появятся новые парковочные места. Это станет возможным благодаря изменению схемы движения на участке дублера Лермонтовского проспекта, которое произойдет через три недели. В Дептрансе попросили водителей быть более внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

А на Ленинском проспекте благоустройство уже началось. В 2022 году в порядок приведут участок от Садового кольца до Университетского проспекта. Работы ведутся в сквере на улице Академика Петровского и у станции метро "Ленинский проспект". Специалисты обновят покрытие проезжей части и тротуаров, по возможности расширят пешеходные зоны. Кроме того, обустроят новые парковочные карманы и велопарковки, а также высадят деревья и кустарники.

Новым главой МЧС стал Александр Куренков. Владимир Путин внес его кандидатуру в Совет Федерации 23 мая, спустя два дня в верхней палате парламента ее одобрили. Пост оставался вакантным больше восьми месяцев – с сентября 2021 года. Тогда во время рабочего визита на учения в Норильске погиб Евгений Зиничев, руководивший ведомством с 2018 года. Обязанности главы МЧС исполнял первый замминистра Александр Чуприян, который, как ожидается, сохранит за собой эту должность.

49-летний Александр Куренков – бывший сотрудник Федеральной службы охраны. В 2007–2008 годах он охранял премьер-министра Виктора Зубкова, а, примерно, в 2015 году стал адъютантом президента. В 2021 году Куренков занял должность замдиректора Росгвардии. В декабре того же года он получил звание генерал-майора.

Возросло число жертв стрельбы в начальной школе Техаса. В результате нападения погиб 21 человек, в том числе 19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Инцидент произошел накануне в городе Ювалде. Личность преступника уже установлена. Огонь по ученикам и преподавателям открыл 18-летний местный житель Сальвадор Рамос. О своих планах напасть на школу он заранее написал в соцсети.

В полиции сообщили, что преступник оставил угнанную машину рядом с учебным заведением, спокойно прошел в здание и начал стрельбу. Парень был вооружен пистолетом и, предположительно, автоматической винтовкой. Во время перестрелки с полицейскими его ликвидировали. По каким мотивам Рамос совершил нападение, пока не сообщают.

Известно, что до приезда в школу молодой человек стрелял в свою бабушку. Она была госпитализирована. В память о погибших президент Джо Байден распорядился приспустить флаги на правительственных зданиях. Это второе за последние 10 дней массовое убийство в США.

14 мая ровесник Рамоса расстрелял 10 человек в продуктовом магазине в городе Буффало. В полиции не исключают, что это преступление было совершено на почве расовой ненависти.