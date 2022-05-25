"Москва и мир": аномальные осадки в столице и оспа обезьян в Финляндии

Москвичей предупреждают об аномальных осадках. С 26 мая и до 12:00 27 мая в столице ожидаются аномальные ливни. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, может выпасть до 30% месячной нормы осадков – это 15–20 миллиметров. Обещают порывистый ветер.

Однако с 26 мая в городе станет теплее. Днем воздух прогреется до +20 градусов. Специалисты говорят, что такая температура соответствует норме конца весны. А метеорологическое лето наступит в Москве 31 мая. Столичный регион, как и вся Центральная Россия, попадет в теплый сектор циклона, благодаря чему даже ночью будет уже не ниже 7–12 градусов тепла, а днем столбики термометров могут подняться до +25 градусов. Начало календарного лета в Москве отметится чередой гроз.

Сергей Собянин принял решение о ковидной амнистии с 1 июня. По его словам, отмена большинства ограничений – это часть мер по смягчению санкционного давления. Мэр пояснил, что административные взыскания внесли весомый вклад в борьбу с коронавирусом, однако это решение утратило свою актуальность. Так, москвичей перестанут штрафовать за нарушение коронавирусных ограничений.

Речь идет о тех квитанциях, которые не оплачены в настоящий момент. Исключением стали только штрафы за нарушение режима самоизоляции заболевшими, поскольку в этом случае наказание необходимо: человек сознательно подвергал опасности жизнь и здоровье других людей. Кроме того, предпринимателям и просто гражданам, которые уже оплатили ковидные штрафы, разрешено подать заявку на компенсацию. В общей сложности москвичи смогут вернуть почти 14 миллиардов рублей. Для получения субсидий нужно обратиться в центры "Мои документы".

В Финляндии объявили о первом пациенте с подозрением на оспу обезьян. К врачам с жалобами на волдыри и высокую температуру обратился местный житель. Он сообщил, что эти симптомы у него появилась после поездки в одну из европейских стран. Точный диагноз станет известен к концу недели, когда будут готовы результаты анализов. Самочувствие мужчины, который лечится дома, опасений не вызывает.

Всего, по данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, оспа обезьян проникла в 19 стран. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Испании, Португалии и Великобритании. Диагноз поставлен более 130 заболевшим. Еще более 100 пациентов находятся под подозрением.

В России оспа обезьян пока не выявлена. Главный санитарный врач Анна Попова заявила, что в настоящее время прививаться от этого заболевания необходимости нет. Она напомнила, что для человека эта разновидность оспы менее опасна, чем ветряная. А от этого инфекции в стране зарегистрированы три вакцины.