"Москва и мир": приход теплой погоды в столицу и стрельба в техасской школе

Тепло придет в столицу с 26 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Воздух в Москве днем прогреется до +20 градусов. Однако через столичный регион будет проходить атмосферный фронт, который принесет облачную погоду и дождь. Поэтому 27 мая прогнозируется гроза и порывистый ветер.

Кроме того, нынешний май войдет в десятку самых холодных месяцев с 1879 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая погода в последний месяц весны – нечасто встречающееся событие. Повторяется оно с вероятностью от 7 до 9%. Более холодный май был пять лет назад, в 2017 году.

Специалисты также рассказали о том, какое будет начало лета. В июне не прогнозируют ни экстремальной жары, ни экстремального холода. Среднемесячная температура воздуха будет соответствовать климатической норме. Для Москвы это +22 градуса днем.

Сергей Собянин принял решение о ковидной амнистии с 1 июня. По его словам, отмена большинства ограничений – это часть мер по смягчению санкционного давления. Мэр пояснил, что административные взыскания внесли весомый вклад в борьбу с коронавирусом, однако это решение утратило свою актуальность. Так, москвичей перестанут штрафовать за нарушение коронавирусных ограничений.

Речь идет о тех квитанциях, которые не оплачены в настоящий момент. Исключением стали только штрафы за нарушение режима самоизоляции заболевшим, поскольку в этом случае наказание необходимо: человек сознательно подвергал опасности жизнь и здоровье других людей. Кроме того, предпринимателям и просто гражданам, которые уже оплатили ковидные штрафы, разрешено подать заявку на компенсацию. В общей сложности москвичи смогут вернуть почти 14 миллиардов рублей. Для получения субсидий нужно обратиться в центры "Мои документы".

Возросло число жертв стрельбы в начальной школе Техаса. В результате нападения погиб 21 человек, в том числе 19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Инцидент произошел накануне в городе Ювалде. Личность преступника уже установлена. Огонь по ученикам и преподавателям открыл 18-летний местный житель Сальвадор Рамос. О своих планах напасть на школу он заранее написал в соцсети.

В полиции сообщили, что преступник оставил угнанную машину рядом с учебным заведением. Спокойно прошел в здание и начал стрельбу. Парень был вооружен пистолетом и, предположительно, автоматической винтовкой. Во время перестрелки с полицейскими его ликвидировали. По каким мотивам Рамос совершил нападение пока не сообщают.

Известно, что до приезда в школу молодой человек стрелял в свою бабушку. Она была госпитализирована. В память о погибших президент Джо Байден распорядился приспустить флаги на правительственных зданиях. Это второе за последние 10 дней массовое убийство в США.

14 мая ровесник Рамоса расстрелял 10 человек в продуктовом магазине в городе Буффало. В полиции не исключают, что это преступление было совершено на почве расовой ненависти.