"Москва и мир": оспа обезьяны и последствия урагана в Канаде

В России нет случаев оспы обезьян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, никаких оснований для паники нет. В стране усилен санитарно-карантинный контроль. А Роспотребнадзор проводит информационные и методические мероприятия с медиками из всех регионов страны.

Анна Попова пояснила, что на территорию Европы попал наименее опасный для человека вариант вируса оспы обезьян. Из более чем 100 случаев заболевания нет ни одного летального. Кроме того, специалисты сейчас проверяют гипотезу о том, что сформированный иммунитет человека после прививки от натуральной оспы будет защищать и от других ее видов, в том числе и от обезьяньей.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что сейчас у граждан нет необходимости носить маску. Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы: тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

В Канаде число жертв урагана увеличилось до 10. Стихия обрушилась на провинции Онтарио и Квебек в минувшие выходные. Ветер с порывами до 36 метров в секунду переворачивал автомобили, валил деревья и опоры линий электропередачи. Более 400 тысяч человек по-прежнему остаются без электричества. Сотни домов повреждены. Для устранения последствий урагана коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Приходит в себя после разгула стихии и Индия. Власти страны объявили, что число погибших в результате наводнений и оползней за сутки возросло до 24. Основной удар непогода нанесла по северо-восточному штату Ассам. Пострадали более семи миллионов местных жителей, их дома полностью или частично разрушены. Сотни деревень оказались полностью затоплены и изолированы. О судьбе их жителей ничего неизвестно. В регионе организовали около 500 лагерей временного размещения, но их катастрофически не хватает.

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлили до 31 мая. Это касается 11 городов, в том числе Анапы, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Симферополя, Белгорода. Российские авиакомпании сейчас перевозят пассажиров по альтернативным маршрутам – через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в обычном режиме.

Тем временем в "Аэрофлоте" сообщили, что до 30 июня приостанавливают продажи билетов в некоторые города юга России, где действует ограничение полетов. Пассажиры из Москвы получат оповещение об изменении рейса в их бронировании. При этом перелеты из Санкт-Петербурга и Красноярска в южные города аннулируют.

В Курской области, куда сейчас тоже не прилететь на самолете, продлен желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, это поможет спецслужбам сохранять безопасность жителей.