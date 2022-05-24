"Москва и мир": "Рыбная неделя" и последствия урагана в Канаде

27 мая в столице начнется "Рыбная неделя". Фестиваль организуют уже в шестой раз. В 2022 году о своем желании стать его участниками заявили более трех тысяч магазинов и 15 рынков. Покупателей порадуют скидками на рыбу и морепродукты и предложат разнообразные дегустационные программы.

Будут открыты более 20 фестивальных площадок. Четыре из них расположатся в центре столицы. По будням посетить их можно будет с 11:00 до 21:00, в выходные – с 10:00 до 22:00.

В фестивале примут участие традиционные рыбные регионы России. Например, из Астрахани в Москву доставят судака, карпа, толстолобика и щуку. С Дальнего Востока – гребешков, крабов и креветки. Палтус привезут производители из Мурманска, а форель – из Карелии, муксуна и омуля – рыбаки из Якутии.

В Канаде число жертв урагана увеличилось до 10. Стихия обрушилась на провинции Онтарио и Квебек в минувшие выходные. Ветер с порывами до 36 метров в секунду переворачивал автомобили, валил деревья и опоры линий электропередачи. Более 400 тысяч человек по-прежнему остаются без электричества. Сотни домов повреждены. Для устранения последствий урагана коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Приходит в себя после разгула стихии и Индия. Власти страны объявили, что число погибших в результате наводнений и оползней за сутки возросло до 24. Основной удар непогода нанесла по северо-восточному штату Ассам. Пострадали более семи миллионов местных жителей, их дома полностью или частично разрушены. Сотни деревень оказались полностью затоплены и изолированы. О судьбе их жителей ничего неизвестно. В регионе организовали около 500 лагерей временного размещения, но их катастрофически не хватает.

В России нет случаев оспы обезьян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, никаких оснований для паники нет. В стране усилен санитарно-карантинный контроль. А Роспотребнадзор проводит информационные и методические мероприятия с медиками из всех регионов страны.

Попова пояснила, что на территорию Европы попал наименее опасный для человека вариант вируса оспы обезьян. Из более чем 100 случаев заболевания нет ни одного летального. Кроме того, специалисты сейчас проверяют гипотезу о том, что сформированный иммунитет человека после прививки от натуральной оспы будет защищать и от других ее видов, в том числе и от обезьяньей.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что сейчас у граждан нет необходимости носить маску. Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.