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Москва 24

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Общество

15:40

"Москва и мир": погода в столице и вакцинация от оспы

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В столичный регион вернулся апрель. Температура в Москве в течение дня будет отставать от климатической нормы на целый месяц. Минувшей ночью местами и вовсе было около нуля. Таким образом, вторник в столице станет самым холодным днем недели. В целом нынешний май вошел в семерку наиболее прохладных финалов весны за последние 74 года.

Синоптики предупреждали о возможных заморозках. Природные капризы они объяснили циклоном, который принес северный и северо-западные ветра. До конца недели в Москве пройдут дожди. Также местами ожидается кратковременный мокрый снег.

В ближайшие дни резко похолодает также в Тверской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Воронежской, Саратовской и Нижегородской областях. Все изменится 28 мая. Как сообщил сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, метеорологическое лето в столице наконец-то совпадет с календарным и температура воздуха уже не будет опускаться ниже +15 градусов.

Необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян сейчас нет. Такое мнение высказали специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом они отметили, что запас прививочных препаратов и противовирусных средств крайне ограничен.

Сейчас в мире зафиксировано более сотни зараженных оспой обезьян. Пациенты с таким диагнозом госпитализированы в США, Канаде, Австралии, Колумбии, Израиле и ряде европейских стран. Российские регионы из-за вспышки оспы усиливают санитарный контроль. Дополнительные меры безопасности приняты в аэропортах Красноярска, Новосибирска и в Омской области.

А в Северной Корее медики продолжают бороться с лихорадкой неизвестного происхождения. За последние сутки заболевание диагностировали у более чем 135 тысяч человек. В общей сложности за месяц диагноз поставили уже почти трем миллионам жителей. Из них около 70 скончались. Зарубежные эксперты считают, что лихорадка в КНДР на самом деле является коронавирусом. Однако власти страны признавать этот факт отказываются.

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлили до 31 мая. Это касается 11 городов, в том числе Анапы, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Симферополя, Белгорода. Российские авиакомпании сейчас перевозят пассажиров по альтернативным маршрутам – через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в обычном режиме.

Тем временем, в "Аэрофлоте" сообщили, что до 30 июня приостанавливают продажи билетов в некоторые города юга России, где действует ограничение полетов. Пассажиры из Москвы получат оповещение об изменении рейса в их бронировании. При этом перелеты из Санкт-Петербурга и Красноярска в южные города аннулируют.

В Курской области, куда сейчас тоже не прилететь на самолете, продлен желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, это поможет спецслужбам сохранять безопасность жителей.

Программа: Москва и мир

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