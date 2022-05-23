"Москва и мир": БКЛ и последствия урагана в Канаде

Строительство восточного участка БКЛ завершено почти на 80%. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр посмотрел, как идут работы на станции "Текстильщики".

Восточный участок линии протянется почти на 11 километров. Там помимо "Текстильщиков" расположатся еще три станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники". Участок улучшит транспортную ситуацию для почти полумиллиона человек из нескольких районов столицы.

Открытие новых станций БКЛ позволит москвичам экономить в пути около 20 минут. Кроме того, разгрузятся центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий.

Не менее 8 человек стали жертвами урагана в Канаде. Он обрушился на провинции Онтарио и Квебек в минувшие выходные. Ветер с порывами до 36 метров в секунду переворачивал автомобили, валил деревья и опоры линий электропередач. Более полумиллиона жителей остались без электричества. Сотни домов повреждены или разрушены. Для устранения последствий урагана коммунальные службы работают в усиленном режиме. Идет расчистка завалов бурелома и мусора, которые после себя оставила стихия.

Восстановительные работы продолжаются в Индии и Бангладеш. После мощного наводнения в этих странах без крыши над головой остались около двух миллионов человек. Не менее 60 погибли. Самые сильные разрушения на северо-востоке Индии. Там затоплены целые деревни. Люди остались без питьевой воды, еды и связи. При этом эксперты предупреждают, в будущем эти страны ждут еще более серьезные бедствия. Количество осадков увеличивается из-за глобального потепления.

В российских аэропортах усиливают санитарный контроль из-за оспы обезьян. Случаи каждый день подтверждаются в новых странах. По данным ВОЗ, пока заболевших в мире около сотни. За ситуацией следит управление Роспотребнадзора в Омской области. На границе с Казахстаном приняли необходимые карантинные меры.

Также санитарный контроль усилили в Красноярском крае, в частности, в аэропорту Емельяново. В Роспотребнадзоре заявили, что случаев заражения оспой обезьян в России не выявляли. Тем временем, ученые никак не могут понять, каким образом вирус пришел в Европу. Он обнаружен в 12 странах. Но все эти случаи завозные.

Сложившуюся ситуацию медики называют в высшей степени необычным событием. Потому что подтвердить четкие связи и пути передачи вируса пока не удается. Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.