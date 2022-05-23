"Москва и мир": стадион "Москвич" и дефицит детского питания в Нью-Йорке

Стадион "Москвич" на Волгоградском проспекте будет готов летом 2022 года. Об этом во время визита на строительную площадку сообщил Сергей Собянин. Реконструировать спорткомплекс впервые за его полувековую историю начали три года назад. Обновленные трибуны смогут вместить на 20% больше зрителей – свыше четырех тысяч.

На новом стадионе будут тренироваться учащиеся спортивной школы "Москвич". В их распоряжении – поле с натуральным газоном, помимо подогрева, его оборудовали системой автоматического полива. В подтрибунных помещениях расположатся спортивный тир, раздевалки и разминочные залы. В свободное от подготовки профессиональных спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие.

В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайного положения. Город столкнулся с нехваткой детского питания. Компания Abbott Nutrition была вынуждена остановить производственный конвейер. В ее продукции обнаружили опасные бактерии. Медики сообщили, что они стали причиной гибели двоих новорожденных. Уже поступившие в продажу товары сейчас изымают из магазинов.

Проблемы с поставками детских смесей начались по всей стране. Дефицит продукта оценивается почти в половину от потребностей рынка. Мэр Нью-Йорка пока единственный, кто решился на крайние меры. Он объяснил, что режим чрезвычайного положения позволит городским властям пресечь попытки торговцев взвинтить цены на продукт. К поставке детского питания из Европы пришлось даже подключать военную авиацию. Обычно процесс транспортировки этой продукции занимает около двух недель, но сейчас срок удалось уменьшить почти в 5 раз.

Строительство восточного участка БКЛ завершено почти на 80%. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр посмотрел, как идут работы на станции "Текстильщики".

Восточный участок линии протянется почти на 11 километров. Там, помимо "Текстильщиков", расположатся еще три станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники". Участок улучшит транспортную ситуацию для почти полумиллиона человек из нескольких районов столицы.

Открытие новых станций БКЛ позволит москвичам экономить в пути около 20 минут. Кроме того, разгрузятся центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий.