"Москва и мир": новый маршрут речного трамвайчика и дефицит детского питания

В столице появился новый маршрут речного трамвайчика – от Северного речного вокзала до Химок. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что поездка займет всего полчаса, это будет быстрее, чем на других видах транспорта. Он также выразил надежду, что такой маршрут будет пользоваться популярностью у москвичей и туристов.

По словам Ликсутова, за сезон маршрутом могут воспользоваться порядка 140 тысяч человек. В течение первой недели работы этого нового направления будут собирать мнения пассажиров.

Совершить поездку от Северного речного до Химок или обратно можно с 08:00 до 19:30. Также с причалов вокзала можно отправиться в круизы в 40 городов России, в том числе совершить путешествие в Мышкин, Углич, Тверь, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов. Доступны и другие направления. Перевозят пассажиров около 100 теплоходов.

В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайного положения. Город столкнулся с нехваткой детского питания. Компания Abbott Nutrition была вынуждена остановить производственный конвейер. В ее продукции обнаружили опасные бактерии. Медики сообщили, что они стали причиной гибели двоих новорожденных. Уже поступившие в продажу товары сейчас изымают из магазинов.

Проблемы с поставками детских смесей начались по всей стране. Дефицит продукта оценивается почти в половину от потребностей рынка. Мэр Нью-Йорка пока единственный, кто решился на крайние меры. Он объяснил, что режим чрезвычайного положения позволит городским властям пресечь попытки торговцев взвинтить цены на продукт. К поставке детского питания из Европы пришлось даже подключать военную авиацию. Обычно процесс транспортировки этой продукции занимает около двух недель, но сейчас срок удалось уменьшить почти в 5 раз.

В российских аэропортах усиливают санитарный контроль из-за оспы обезьян. Случаи каждый день подтверждаются в новых странах. По данным ВОЗ, пока заболевших в мире около сотни. За ситуацией следит управление Роспотребнадзора в Омской области. На границе с Казахстаном приняли необходимые карантинные меры.

Также санитарный контроль усилили в Красноярском крае, в частности в аэропорту Емельяново. В Роспотребнадзоре заявили, что случаев заражения оспой обезьян в России не выявляли. Тем временем ученые никак не могут понять, каким образом вирус пришел в Европу. Он обнаружен в 12 странах. Но все эти случаи завозные.

Сложившуюся ситуацию медики называют в высшей степени необычным событием. Потому что подтвердить четкие связи и пути передачи вируса пока не удается. Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.