"Москва и мир": проверка здоровья в центрах госуслуг столицы и экстренное заседание ВОЗ

Уже более 300 тысяч человек проверили свое здоровье в центрах госуслуг. В данный момент там можно получить еще и персональное меню правильного питания на неделю. Услуга действует в 70 офисах "Мои документы". Как отметила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, это поможет жителям столицы придерживаться здорового образа жизни. После быстрой диагностики пациент получает рекомендации по рациону и даже рецепты. Их можно отправить себе на почту. Причем меню корректируется по составу блюд и продуктов в зависимости от сезона.

Также Ракова сообщила, что павильоны "Здоровая Москва", которые неделю назад открылись в городских парках, скверах и зонах отдыха, посетили более 20 тысяч москвичей. Они бесплатно проверили свое здоровье и прошли медицинский осмотр в максимально комфортных условиях. Расширенная программа включает в себя более 10 исследований.

Москва готовится к активным выходным – в столице пройдут сразу несколько спортивных и культурных событий. 21 мая начнется с велогонки. Дистанций несколько: 3,5 или 7 кругов по Садовому кольцу. По данным Дептранса, зарегистрировались более тысячи человек. А в 13:00 стартует Московский весенний велофестиваль. По прогнозам, в нем примут участие более 30 тысяч велосипедистов.

А вечером 21 мая откроются площадки акции "Ночи музеев". Запланированы более 200 мероприятий. Это встречи с писателями, творческие мастер-классы, спектакли и лекции. В акции принимают участие библиотеки, культурные центры, парки, музеи, театры.

Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание из-за распространения оспы обезьян. По информации The Daily Telegraph, медики выработают единую стратегию борьбы с распространением этого заболевания. В частности, на встрече обсудят целесообразность использования в данной ситуации вакцин от натуральный оспы. Ранее в ВОЗ заявляли, что пока не видят поводов для серьезного беспокойства и не приветствуют специальные ограничения на поездки в страны, где обнаружили болезнь.

Тем не менее заболевание, которое обычно диагностируют в отдаленных районах Африки, активно распространяется на других континентах. О первых заболевших оспой обезьян сообщили власти Австралии, Канады, США и ряда европейских государств. Среди симптомов – лихорадка, головная и мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Обычно оспа обезьян протекает в легкой форме, однако медики не исключают и возникновение осложнений, вплоть до летальных исходов.