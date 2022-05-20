"Москва и мир": возведение путепровода в столице и рост обезьяньей оспы в Европе

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Возведение путепровода через железнодорожные пути на улице Барклая может завершиться раньше срока. Объект уже готов на 57%, сообщил Сергей Собянин. Мэр побывал на строительной площадке. Путепровод возводят на пересечении Северного дублера и первого центрального диаметра. Его длина – более 200 метров, что в пять раз больше предыдущей трассы. Расширят и проезжую часть улицы Барклая и Промышленного проезда.
Строительство путепровода началось в сентябре 2020 года. Помимо возведения самого объекта, благоустроят и прилегающую территорию – высадят более сотни лип и кленов, а также 3 000 кустарников.
Обеспечить техническую безопасность при проведении школьных экзаменов. Такое поручение дала вице-премьер России Татьяна Голикова. В этом году сдавать ОГЭ будут более миллиона девятиклассников, а ЕГЭ – 700 тысяч выпускников. Вице-премьер отметила, что нужно избежать возможных сбоев и проверить защищенность компьютерной техники и самих программ. Голикова рассказала и о том, что выпускники, недавно зачисленные в российские школы, могут выбрать промежуточную аттестацию.
Помимо технической и юридической безопасности она поручила обеспечить для девятиклассников и выпускников максимально комфортные психологические условия во время проведения экзаменов.
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на российской границе. Причина – рост случаев оспы обезьян в ряде европейских стран. В Испании инфекцию выявили в апреле. Первым заболел житель Мадрида. В данный момент в королевстве уже семеро заболевших, еще 29 возможных случаев под вопросом. Местные власти в экстренном порядке ввели в стране режим санитарной тревоги.
Аналогичная ситуация в соседней Португалии. Там медики диагностировали обезьянью оспу у 20 жителей столичного региона. Заражения выявлены также в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии и Канаде. Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Начальные симптомы – лихорадка, головная и мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.
Обычно заболевание протекает в легкой форме, и большинство людей выздоравливают в течение пары недель. При этом медики не исключают возникновения осложнений.
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