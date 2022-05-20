"Москва и мир": предпрофессиональные классы в столице и рост обезьяньей оспы в Европе

В столице открылась запись в предпрофессиональные классы. Направлений несколько: медицинское, инженерное, академическое, предпринимательское, педагогическое, а так же медиа и IT. Количество школ с такими классами в городе постоянно растет. К примеру, медиаклассы в новом учебном году откроют в 155 учебных заведениях, что почти в 2,5 раза больше, чем сейчас. Это связано с растущим спросом.

Все больше подростков хотят обучаться по профилю, с которым планируют связать свое будущее. Кроме того, теперь выпускники девятых классов смогут выбрать для дальнейшего обучения любую московскую школу. Для поступления необходимо подать заявление и написать мотивационное письмо. При приеме будут учитываться итоги ОГЭ по выбранному профилю, результат промежуточной аттестации и диагностики, а так же творческие и спортивные достижения. Завершится приемная кампания 5 июля.

Москва готовится к активным выходным – в столице пройдут сразу несколько спортивных и культурных событий. 21 мая начнется с велогонки. Дистанций несколько: 3,5 или 7 кругов по Садовому кольцу. По данным Дептранса, зарегистрировались более тысячи человек. А в 13:00 стартует Московский весенний велофестиваль. По прогнозам, в нем примут участие более 30 тысяч велосипедистов.

А вечером 21 мая откроются площадки акции "Ночи музеев". Запланированы более 200 мероприятий. Это встречи с писателями, творческие мастер-классы, спектакли и лекции. В акции принимают участие библиотеки, культурные центры, парки, музеи, театры.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на российской границе. Причина – рост случаев оспы обезьян в ряде европейских стран. В Испании инфекцию выявили в апреле. Первым заболел житель Мадрида. В данный момент в королевстве уже семеро заболевших, еще 29 возможных случаев под вопросом. Местные власти в экстренном порядке ввели в стране режим санитарной тревоги.

Аналогичная ситуация в соседней Португалии. Там медики диагностировали обезьянью оспу у 20 жителей столичного региона. Заражения выявлены также в Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии и Канаде. Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Начальные симптомы – лихорадка, головная и мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.

Обычно заболевание протекает в легкой форме, и большинство людей выздоравливают в течение пары недель. При этом медики не исключают возникновения осложнений.