"Москва и мир": популярность павильонов "Здоровая Москва" и массовые заболевания в КНДР

Павильоны "Здоровая Москва" открылись больше недели назад. И уже в первые дни их работы стало понятно, что популярность среди горожан эти медцентры не утратили. Посетителей привлекает их расположение – павильоны организованы в 46 зонах отдыха. А также простота в обслуживании. Чтобы пройти диагностику достаточно заполнить анкету. Это можно сделать заранее в онлайн-режиме на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". А можно непосредственно перед приемом на месте.

Павильоны работают ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Примерно за один час горожане могут пройти более 10 исследований, включая ЭКГ и экспресс-анализ крови на сахар и холестерин. Все обследования проводят бесплатно.

Московские археологи открывают новый сезон. В разработке находятся 650 площадок для раскопок. Среди них – Тверской бульвар, Дубининская улица, Брюсов и Орлово-Давыдовский переулки. Специалисты будут сопровождать и работы по благоустройству города. Предыдущий год для московских археологов был очень удачным. Удалось обнаружить тысячи интересных артефактов.

Одной из самых интересных площадок этого сезона станет Красная площадь, говорят специалисты. В данный момент проходит реставрация памятника Минину и Пожарскому. И там, по словам специалистов, может быть найдена пятая берестяная грамота.

Еще 260 тысяч жителей Северной Кореи заразились лихорадкой неизвестного происхождения. Таким образом, количество поставленных диагнозов достигло почти двух миллионов. Более 60 человек погибли. Зарубежные эксперты предполагают, что в стране может быть вспышка коронавируса. Но власти КНДР этот факт официально не признают.

В стране повсеместно вводятся ограничительные меры. Активизировалось производство медикаментов, особенно жаропонижающих и обезболивающих. Проводится масштабная дезинфекция, открываются карантинные изоляторы. От помощи других стран Пхеньян пока отказывается.

Эксперты предполагают, что пик заболеваемости придется на июнь. По их мнению, распространение инфекции по всей стране началось после военного парада по случаю 90-летия Вооруженных сил. Он прошел в северокорейской столице 25 апреля. При этом власти КНДР объявили о первом, и якобы единственном, случае заражения штаммом "Омикрон" только в середине мая.