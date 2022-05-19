"Москва и мир": водные патрули в столице и новые случаи заболевания в КНДР

В распоряжении транспортной полиции появились первые гидроциклы. Новые патрули сделают водные перевозки более безопасными, отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Гидроциклы будут использованы для профилактики правонарушений на воде и пристанях города.

Передача четырех гидроциклов прошла 19 мая на Речном вокзале. Городские власти и дальше продолжат взаимодействие с транспортной полицией. В частности, будут снабжать ее IT-решениями. Например, в столице планируется развивать системы видеоконтроля и биометрии.

Коронавирус в России отступил, система здравоохранения постепенно возвращается к плановой работе. Об этом сообщила глава департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава Евгения Котова. По ее словам, ситуация с ковидом стабилизируется, что позволяет снимать ограничения, а больницы и поликлиники работать в обычном допандемийном режиме. Однако угроза новых всплесков заболеваемости сохраняется. Поэтому одна из наиболее важных задач – поддержание в России приемлемого уровня коллективного иммунитета.

За последние сутки в стране госпитализировали больше 2 тысяч пациентов с COVID-19, что на 11% меньше, чем днем ранее. Выписали же почти шесть тысяч человек. Тем временем стало известно, что во второй половине года начнутся клинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса. В состав препарата войдут компоненты против четырех штаммов гриппа и запатентованная вакцинная платформа.

Еще 260 тысяч жителей Северной Кореи заразились лихорадкой неизвестного происхождения. Таким образом, количество поставленных диагнозов достигло почти двух миллионов. Более 60 человек погибли. Зарубежные эксперты предполагают, что в стране может быть вспышка коронавируса. Но власти КНДР этот факт официально не признают.

В стране повсеместно вводятся ограничительные меры. Активизировалось производство медикаментов, особенно жаропонижающих и обезболивающих. Проводится масштабная дезинфекция, открываются карантинные изоляторы. От помощи других стран Пхеньян пока отказывается.

Эксперты предполагают, что пик заболеваемости придется на июнь. По их мнению, распространение инфекции по всей стране началось после военного парада по случаю 90-летия Вооруженных сил. Он прошел в северокорейской столице 25 апреля. При этом власти КНДР объявили о первом, и якобы единственном, случае заражения штаммом "Омикрон" только в середине мая.