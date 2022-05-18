"Москва и мир": День скандинавской ходьбы и наводнение в Индии

Более трех тысяч москвичей старшего поколения отметят Всемирный день скандинавской ходьбы. Все они станут примут участие в массовом заходе, который пройдет 24 мая. Мероприятие организуют в рамках проекта "Московское долголетие". Участники преодолеют дистанцию в 2,5 километра. Заход начнется в 11:00 одновременно на всех площадках. Точные адреса можно найти на портале mos.ru.

Участникам, их возраст не ограничен, необходимо пройти регистрацию и принести с собой палки для скандинавской ходьбы. Организаторы мероприятия заверяют, что этот вид спорта в городе сейчас на пике популярности. Он почти не имеет противопоказаний и заниматься им можно в любое время года и погоду.

Массовый заход по скандинавской ходьбе станет первым очным мероприятием "Московского долголетия" после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.

В Индии пять человек погибли в результате наводнений и схода оползней. Больше остальных пострадал восточный штат Ассам. Там ливневые дожди продолжаются уже несколько дней. Затоплены дороги, мосты, десятки домов полностью разрушены. Некоторые населенные пункты оказались полностью изолированы, в них не могут попасть даже спасатели. Всего стихия затронула свыше 200 тысяч человек. Власти штата организовали десятки лагерей временного размещения.

В Бразилии мощный циклон "Якекан" лишил света более 180 тысяч жителей. В центральных и южных районах страны идут мощные дожди, порывы ветра достигают 28 метров в секунду. По прогнозам, свою силу циклон сохранит еще минимум сутки.

Ранее он прошелся по Уругваю. Там стихия вызвала необычное явление – огромное количество морской пены. Она заполнила собой все набережные и выплеснулась на проезжую часть. Ученые объяснили, что для образования пены нужно много водорослей, мощные волны и очень сильный ветер, который "Якекан" и обеспечил.

В России увеличили максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки. Об этом заявил Михаил Мишустин. Премьер пояснил, что для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей этот показатель составит 30 миллионов рублей, для других регионов – 15.

Мишустин также сообщил о том, что план первоочередных мер для поддержки экономики дополнили 14 пунктов. В основном они касаются помощи бизнесу. В частности, власти приостановят ограничения на покупку торговыми сетями долей в компаниях, которые раньше контролировали иностранные собственники.

