"Москва и мир": День скандинавской ходьбы и наводнение в Индии

18 мая, 22:55
Более трех тысяч москвичей старшего поколения отметят Всемирный день скандинавской ходьбы. Все они станут примут участие в массовом заходе, который пройдет 24 мая. Мероприятие организуют в рамках проекта "Московское долголетие". Участники преодолеют дистанцию в 2,5 километра. Заход начнется в 11:00 одновременно на всех площадках. Точные адреса можно найти на портале mos.ru.
Участникам, их возраст не ограничен, необходимо пройти регистрацию и принести с собой палки для скандинавской ходьбы. Организаторы мероприятия заверяют, что этот вид спорта в городе сейчас на пике популярности. Он почти не имеет противопоказаний и заниматься им можно в любое время года и погоду.
Массовый заход по скандинавской ходьбе станет первым очным мероприятием "Московского долголетия" после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.
В Индии пять человек погибли в результате наводнений и схода оползней. Больше остальных пострадал восточный штат Ассам. Там ливневые дожди продолжаются уже несколько дней. Затоплены дороги, мосты, десятки домов полностью разрушены. Некоторые населенные пункты оказались полностью изолированы, в них не могут попасть даже спасатели. Всего стихия затронула свыше 200 тысяч человек. Власти штата организовали десятки лагерей временного размещения.
В Бразилии мощный циклон "Якекан" лишил света более 180 тысяч жителей. В центральных и южных районах страны идут мощные дожди, порывы ветра достигают 28 метров в секунду. По прогнозам, свою силу циклон сохранит еще минимум сутки.
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