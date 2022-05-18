"Москва и мир": "Ночь в музее" и непогода в Индии

Москву ждет очередная "Ночь в музее". В этом году акция пройдет 21 мая. Сергей Собянин в своем телеграм-канале напомнил, что она приурочена к празднованию Международного дня музеев.

Всего в городе пройдет более 230 мероприятий, которые организуют как онлайн так и в офлайн формате. Большую часть из них организуют с 19:00 до полуночи. Свое участие в проекте подтвердили Дарвиновский музей, музей-заповедник "Царицыно", музей имени Пушкина. Всего горожане смогут посетить более сотни городских культурных площадок, включая библиотеки и галереи. Все бесплатно, но по предварительной регистрации.

Организаторы акции готовятся к ажиотажу. Посещаемость музеев и театров столицы не просто восстановилась после снятия коронавирусных ограничений, она возросла в два раза. Только в апреле культурные площадки города посетили более 700 тысяч человек.

В Индии пять человек погибли в результате наводнений и схода оползней. Больше остальных пострадал восточный штат Ассам. Там ливневые дожди продолжаются уже несколько дней. Затоплены дороги, мосты, десятки домов полностью разрушены. Некоторые населенные пункты оказались полностью изолированы, в них не могут попасть даже спасатели. Всего стихия затронула свыше 200 тысяч человек. Власти штата организовали десятки лагерей временного размещения.

В Бразилии мощный циклон "Якекан" лишил света более 180 тысяч жителей. В центральных и южных районах страны идут мощные дожди, порывы ветра достигают 28 метров в секунду. По прогнозам, свою силу циклон сохранит еще минимум сутки.

Ранее он прошелся по Уругваю. Там стихия вызвала необычное явление – огромное количество морской пены. Она заполнила собой все набережные и выплеснулась на проезжую часть. Ученые объяснили, что для образования пены нужно много водорослей, мощные волны и очень сильный ветер, который "Якекан" и обеспечил.

В России увеличили максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки. Об этом заявил Михаил Мишустин. Премьер пояснил, что для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей этот показатель составит 30 миллионов рублей, для других регионов – 15.

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