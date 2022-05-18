"Москва и мир": День скандинавской ходьбы и непогода в Индии

Более трех тысяч москвичей старшего поколения отметят Всемирный день скандинавской ходьбы. Все они станут примут участие в массовом заходе, который пройдет 24 мая. Мероприятие организуют в рамках проекта "Московское долголетие". Участники преодолеют дистанцию в 2,5 километра. Заход начнется в 11:00 одновременно на всех площадках. Точные адреса можно найти на портале mos.ru.

Участникам, их возраст не ограничен, необходимо пройти регистрацию и принести с собой палки для скандинавской ходьбы. Организаторы мероприятия заверяют, что этот вид спорта в городе сейчас на пике популярности. Он почти не имеет противопоказаний и заниматься им можно в любое время года и погоду.

Массовый заход по скандинавской ходьбе станет первым очным мероприятием "Московского долголетия" после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.

В Индии пять человек погибли в результате наводнений и схода оползней. Больше остальных пострадал восточный штат Ассам. Там ливневые дожди продолжаются уже несколько дней. Затоплены дороги, мосты, десятки домов полностью разрушены. Некоторые населенные пункты оказались полностью изолированы, в них не могут попасть даже спасатели. Всего стихия затронула свыше 200 тысяч человек. Власти штата организовали десятки лагерей временного размещения.

В Бразилии мощный циклон "Якекан" лишил света более 180 тысяч жителей. В центральных и южных районах страны идут мощные дожди, порывы ветра достигают 28 метров в секунду. По прогнозам, свою силу циклон сохранит еще минимум сутки.

Ранее он прошелся по Уругваю. Там стихия вызвала необычное явление – огромное количество морской пены. Она заполнила собой все набережные и выплеснулась на проезжую часть. Ученые объяснили, что для образования пены нужно много водорослей, мощные волны и очень сильный ветер, который "Якекан" и обеспечил.

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 25 мая. Это касается 11 городов, в том числе Анапы, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя, Белгорода.

Российские авиакомпании сейчас организовали перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам – через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в обычном режиме.

Тем временем вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что отсутствие авиарейсов будет компенсировано железнодорожными перевозками. Поездами и автотранспортом этим летом на юг планируется перевезти до 50 миллионов человек. РЖД уже увеличили количество поездов до 130 пар.