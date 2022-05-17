"Москва и мир": БКЛ и коронавирусные ограничения в Пекине

Около 800 тысяч пассажиров будут пользоваться Большой кольцевой линией (БКЛ) метро каждый рабочий день после ее полного запуска. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что уже за полгода работы новых станций БКЛ пассажиропоток заметно перераспределился, хотя Кольцо еще не замкнулось.

По словам Ликсутова, БКЛ собираются замкнуть в конце 2022 – начале 2023 года. Заммэра подчеркнул, что Большое кольцо – самый масштабный проект за всю историю столичной подземки. Параллельно со строительством станций, депо и тоннелей идет закупка новых суперсовременных поездов.

Пекин ужесточает ограничительные меры. Эпидемиологическая ситуация в городе ухудшается. Накануне выявили более 50 новых случаев коронавируса. Для каких-то стран эти цифры не существенны, но Китай придерживается политики нулевой терпимости к COVID-19. Поэтому в столице жителям нескольких районов с 17 мая запретили покидать дома. Локдаун будет действовать минимум неделю.

В мегаполисе закрыты многие магазины, люди работают из дома. В Шанхае за минувшие сутки поставлено около 800 диагнозов. Но вот уже нескольких дней за пределами карантинных зон новые случаи коронавируса не фиксируют. Поэтому власти смотрят на ситуацию с оптимизмом, и планируют полное снятие ограничений уже в июне.

В ближайшую субботу, 21 мая, упрощает правила въезда Израиль. Отмена ПЦР-тестирование перед вылетом и после прибытия в страну коснется как израильтян, так и туристов. При этом носить маску во время международного перелета все еще обязательно. Также туристам необходимо оформить медстраховку, покрывающую лечение от коронавируса.

Продажи нового этапа туристического кешбэка начнутся во второй половине лета. В поездки в рамках программы можно будет отправляться с 1 октября. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, программа пользуется популярностью. В 2021 году ею воспользовались полтора миллиона человек. Они приобрели путевки в общей сложности на 34 миллиарда рублей.

По словам Догузовой, кешбэк повышает доступность отдыха в регионах, благодаря программе, в том числе вырос спрос на круизные туры. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее назвал наиболее популярные у туристов направления – это Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ставропольский край, Подмосковье и Крым.

Чаще туристы стали выбирать также Дальний Восток, Сибирь, Алтай. При этом Чернышенко отметил, что Ростуризму и Минтрансу нужно удовлетворить возросший спрос и обеспечить транспортную доступность популярных регионов.