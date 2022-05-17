"Москва и мир": МЦД и коронавирусные ограничения в Пекине

Третий и четвертый Московские центральные диаметры (МЦД) планируют запустить в конце 2023 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, первые два маршрута оказались очень популярны у москвичей, причем для поездок не только за пределами города, но и внутри столицы.
МЦД-3 соединит Зеленоград и Раменское, а МЦД-4 свяжет Железнодорожный с Апрелевкой. Сейчас идёт масштабное строительство. Каждая линия – это 70–80 станций с большим количеством пересадок на метро и МЦК. Кроме того, МЦД-4 соединит семь московских центральных вокзалов и станет альтернативой Кольцевой линии метро.
Пекин ужесточает ограничительные меры. Эпидемиологическая ситуация в городе ухудшается. Накануне выявили более 50 новых случаев коронавируса. Для каких-то стран эти цифры не существенны, но Китай придерживается политики нулевой терпимости к COVID-19. Поэтому в столице жителям нескольких районов с 17 мая запретили покидать дома. Локдаун будет действовать минимум неделю.
В мегаполисе закрыты многие магазины, люди работают из дома. В Шанхае за минувшие сутки поставлено около 800 диагнозов. Но вот уже нескольких дней за пределами карантинных зон новые случаи коронавируса не фиксируют. Поэтому власти смотрят на ситуацию с оптимизмом, и планируют полное снятие ограничений уже в июне.
В ближайшую субботу, 21 мая, упрощает правила въезда Израиль. Отмена ПЦР-тестирование перед вылетом и после прибытия в страну коснется как израильтян, так и туристов. При этом носить маску во время международного перелета все еще обязательно. Также туристам необходимо оформить медстраховку, покрывающую лечение от коронавируса.
Продажи нового этапа туристического кешбэка начнутся во второй половине лета. В поездки в рамках программы можно будет отправляться с 1 октября. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, программа пользуется популярностью. В 2021 году ею воспользовались полтора миллиона человек. Они приобрели путевки в общей сложности на 34 миллиарда рублей.
По словам Догузовой, кешбэк повышает доступность отдыха в регионах, благодаря программе, в том числе вырос спрос на круизные туры. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее назвал наиболее популярные у туристов направления – это Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ставропольский край, Подмосковье и Крым.
Чаще туристы стали выбирать также Дальний Восток, Сибирь, Алтай. При этом Чернышенко отметил, что Ростуризму и Минтрансу нужно удовлетворить возросший спрос и обеспечить транспортную доступность популярных регионов.
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