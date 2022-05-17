"Москва и мир": столичный транспорт и открытие границ в Японии

Весь транспорт, который обслуживает жителей Москвы, произведен на территории России. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Город принял еще одно беспрецедентное решение – небольшие предприятия, обслуживающие отрасль, теперь могут получать предоплату за будущую продукцию. Таким образом, для развития им не надо больше влезать в кредиты. Для своих текущих затрат и инвестиций в производство они могут использовать бюджетные средства города.

Максим Ликсутов отметил, что программы поддержки машиностроительной отрасли – не краткосрочный проект. Они будут продолжены.

Япония решила открыть границы для туристов. Два года из-за пандемии коронавируса страна была почти полностью изолирована от внешнего мира. Выходить из этого состояния она планирует поэтапно.

С конца мая в тестовом режиме въезд в страну разрешат туристам, купившим туры. Это могут сделать трижды вакцинированные граждане США, Австралии, Таиланда и Сингапура. Маршрут будет строго спланирован совместно с турагентствами. Каждую группу в обязательном порядке станет сопровождать экскурсовод. Что касается въезда в Японию индивидуальных путешественников, то пока он по-прежнему запрещен.

Изменила правила пересечения границы и Австрия. Там также отменили коронавирусные ограничения для туристов. Теперь въезжающим не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации, результат отрицательного теста на коронавирус или проходить карантин. Исключение составят граждане из стран с высоким эпидемиологическим риском.

Продажи нового этапа туристического кешбэка начнутся во второй половине лета. В поездки в рамках программы можно будет отправляться с 1 октября. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, программа пользуется популярностью. В 2021 году ею воспользовались полтора миллиона человек. Они приобрели путевки в общей сложности на 34 миллиарда рублей.

По словам Догузовой, кешбэк повышает доступность отдыха в регионах, благодаря программе, в том числе вырос спрос на круизные туры. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее назвал наиболее популярные у туристов направления – это Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ставропольский край, Подмосковье и Крым.

Чаще туристы стали выбирать также Дальний Восток, Сибирь, Алтай. При этом Чернышенко отметил, что Ростуризму и Минтрансу нужно удовлетворить возросший спрос и обеспечить транспортную доступность популярных регионов.