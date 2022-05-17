"Москва и мир": БКЛ и открытие границ в Японии

Около 800 тысяч пассажиров будут пользоваться Большой кольцевой линией (БКЛ) метро каждый рабочий день после ее полного запуска. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что уже за полгода работы новых станций БКЛ пассажиропоток заметно перераспределился, хотя Кольцо еще не замкнулось.

По словам Ликсутова, БКЛ собираются замкнуть в конце 2022 – начале 2023 года. Заммэра подчеркнул, что Большое кольцо – самый масштабный проект за всю историю столичной подземки. Параллельно со строительством станций, депо и тоннелей идет закупка новых суперсовременных поездов.

Япония решила открыть границы для туристов. Два года из-за пандемии коронавируса страна была почти полностью изолирована от внешнего мира. Выходить из этого состояния она планирует поэтапно.

С конца мая в тестовом режиме въезд в страну разрешат туристам, купившим туры. Это могут сделать трижды вакцинированные граждане США, Австралии, Таиланда и Сингапура. Маршрут будет строго спланирован совместно с турагентствами. Каждую группу в обязательном порядке станет сопровождать экскурсовод. Что касается въезда в Японию индивидуальных путешественников, то пока он по-прежнему запрещен.

Изменила правила пересечения границы и Австрия. Там также отменили коронавирусные ограничения для туристов. Теперь въезжающим не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации, результат отрицательного теста на коронавирус или проходить карантин. Исключение составят граждане из стран с высоким эпидемиологическим риском.

Накрывшие столичный регион ливневые дожди сохранятся в течение всего дня. За сутки в Москве и Подмосковье может выпасть до 25% месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что в столице уже выпало полведра дождевой воды на квадратный метр. При этом небо плотно затянуто тучами, дует северо-западный ветер с порывами до 4–9 метров в секунду.

В ЦОДД водителей призвали пересесть на общественный транспорт в связи с сильной загруженностью дорог. Совсем не майская погода в столичном регионе продержится как минимум до четверга, 19 мая. Днем температура будет в районе плюс 11–16 градусов. Дожди тоже продолжатся. А вот тепло, похожее на майское, придет после 20 мая. По словам синоптиков, термометры будут показывать около 20 градусов.