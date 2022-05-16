"Москва и мир": McDonald's и засуха в Индии

16 мая, 23:20
McDonald's уходит из России. В марте компания закрыла рестораны быстрого питания (их более 850) на территории РФ, а 16 мая представители сети фастфуда заявили, что ищут покупателя своего бизнеса. Решение об окончательном уходе с российского рынка компания приняла из-за ситуации вокруг Украины и неопределенности в бизнес-среде.
СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут, что рестораны быстрого питания возобновят работу в России под новым брендом. Это может произойти в середине июня. За сотрудниками собираются сохранить рабочие места. Первый в России McDonald's открылся в январе 1990 года на Пушкинской площади. И на тот момент стал самым большим заведением сети в мире.
Чтобы попасть в ресторан, нужно было отстоять несколько часов в очереди. В день открытия бургеры, картофель-фри и коктейли попробовали около 30 тысяч посетителей. А за годы работы в России McDonald's принял более 6 миллиардов гостей.
Индия страдает от аномальной засухи. В столичном регионе в минувшие выходные воздух прогрелся до рекордных 50 градусов. Такой жары в стране не было более 120 лет, то есть с начала метеорологических наблюдений.
Местные власти объявил оранжевый уровень погодной опасности и ограничили вывоз пшеницы. Эксперты говорят, что такая ситуация может сказаться на мировом рынке злаковых. Цены внутри страны на пшеницу уже рванули вверх. Между тем синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура начнет понемногу снижаться, но все равно останется аномально высокой.
Страдает от непогоды Ирак. Из-за песчаной бури закрыли три международных аэропорта, в том числе багдадский. Видимость там упала ниже 300 метров, что почти в три раза ниже допустимой нормы. Из-за концентрации в воздухе вредных веществ в некоторых провинциях республики 16 мая объявлен нерабочим. Закрыты все учебные заведения. Медики сообщили, что несмотря на все предпринятые меры безопасности за помощью к ним уже обратились около двух тысяч человек.
Группа Renault передает свои российские активы в собственность государства и правительства Москвы. Соглашения уже подписаны. Группа владела акциями Renault Россия – теперь это московский актив, и большинством акций "АвтоВАЗа", которые теперь принадлежат Российской Федерации.
Проводить сервисное обслуживание машин Renault будет "АвтоВАЗ", он также продолжит выпускать весь модельный ряд Lada на своих заводах. Как пояснил глава минпромторга Денис Мантуров, все это позволит сохранить работоспособность предприятий в условиях санкций.
Сергей Собянин анонсировал, что на московском заводе Renault будут выпускать легковые автомобили под историческим брендом "Москвич". Также мэр добавил, что власти постараются сохранить большую часть коллектива на предприятии. Сергей Собянин рассказал, что ключевым технологическим партнером нового производства станет "КамАЗ". И пояснил, что на заводе "Москвич" сначала планируется выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – электромобили.
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