"Москва и мир": плановые отключения горячей воды и мобилизация в КНДР

В Москве начались плановые отключения горячей воды. Это ежегодное мероприятие необходимо для подготовки к новому отопительному сезону, напомнил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
На момент отключения горячей воды будут проведены гидравлические испытания. Они позволят выявить возможные проблемы на более чем 17 тысячах километров тепловых сетей.
Сейчас воду на каждом объекте отключают не более чем на 10 дней. Раньше этот срок был в два раза дольше. Профилактические работы планируют завершить до 1 сентября. Узнать график отключения горячего водоснабжения можно на сайтах "МОЭКа", а также на портале mos.ru и в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги ".
В понедельник, 16 мая, в столице полностью завершат отопительный сезон. Всего батареи отключат в более чем 74-х тысячах зданий. В последнюю очередь мера коснется жилых домов, детских садов, школ, больниц и поликлиник.
В КНДР объявлена военная мобилизация. Солдаты будут привлечены к поставке лекарств в аптеки. Страна, которая столкнулась с заболеванием по симптоматике схожим с коронавирусом, испытывает проблемы с медикаментами. Эта информация прозвучала на экстренном совещании Политбюро Трудовой партии.
Ранее Ким Чен Ын лично распорядился выпустить в продажу лекарственные препараты из государственного резерва, а также перевести работу аптек на круглосуточный режим. Северокорейское информагентство сообщило, еще 8 человек за сутки скончались от последствий лихорадки неизвестного происхождения. Таким образом, общее число жертв болезни достигло 50. Около 400 тысяч заболевших обратились за помощью к медикам.
Эксперты не исключают, что диагностированная у местных жителей лихорадка – это коронавирус. Однако пока Пхеньян официально подтвердил смерть от штамма "Омикрон" лишь одного местного жителя. Тем не менее в Северной Корее введен общенациональный локдаун.
McDonald's уходит из России. В марте компания закрыла рестораны быстрого питания (их более 850) на территории РФ, а 16 мая представители сети фастфуда заявили, что ищут покупателя своего бизнеса. Решение об окончательном уходе с российского рынка компания приняла из-за ситуации вокруг Украины и неопределенности в бизнес-среде.
СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут, что рестораны быстрого питания возобновят работу в России под новым брендом. Это может произойти в середине июня. За сотрудниками собираются сохранить рабочие места. Первый в России McDonald's открылся в январе 1990 года на Пушкинской площади. И на тот момент стал самым большим заведением сети в мире.
Чтобы попасть в ресторан, нужно было отстоять несколько часов в очереди. В день открытия бургеры, картофель-фри и коктейли попробовали около 30 тысяч посетителей. А за годы работы в России McDonald's принял более 6 миллиардов гостей.
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