"Москва и мир": плановые отключения горячей воды и выход из локдауна

В Москве начались плановые отключения горячей воды. Это ежегодное мероприятие необходимо для подготовки к новому отопительному сезону, напомнил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На момент отключения горячей воды будут проведены гидравлические испытания. Они позволят выявить возможные проблемы на более чем 17 тысячах километров тепловых сетей.

Сейчас воду на каждом объекте отключают не более чем на 10 дней. Раньше этот срок был в два раза дольше. Профилактические работы планируют завершить до 1 сентября. Узнать график отключения горячего водоснабжения можно на сайтах "МОЭКа", а также на портале mos.ru и в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги ".

В понедельник, 16 мая, в столице полностью завершат отопительный сезон. Всего батареи отключат в более чем 74-х тысячах зданий. В последнюю очередь мера коснется жилых домов, детских садов, школ, больниц и поликлиник.

Шанхай возвращаться к привычной жизни. Это процесс будет поэтапным. В первую очередь в мегаполисе откроются торговые центры, рынки и парикмахерские. Некоторые заработали уже 16 мая. Железнодорожные вокзалы и аэропорты объявили об увеличение рейсов. Одновременно для частного транспорта стали доступны некоторые районы. Правда, пока на большую часть Шанхая можно попасть только по специальным пропускам.

В мэрии заявили, что если все пойдет по плану, то к нормальной жизни город сможет вернуться до конца июня. Еще в апреле все жилые и офисные здания в финансовом центре Китая были поделены на три категории: закрытые, контролируемые и профилактические. Все зависело от количества новых случаев заболевания коронавирусом. При этом в Шанхае действовал общенациональный локдаун. За минувшие сутки заболели жители только в одном районе. Там выявили около 70 человек с симптомами, еще 870 человек – бессимптомные носители коронавируса.

Группа Renault передает свои российские активы в собственность государства и правительства Москвы. Соглашения уже подписаны. Группа владела акциями Renault Россия – теперь это московский актив, и большинством акций "АвтоВАЗа", которые теперь принадлежат Российской Федерации.

Проводить сервисное обслуживание машин Renault будет "АвтоВАЗ", он также продолжит выпускать весь модельный ряд Lada на своих заводах. Как пояснил глава минпромторга Денис Мантуров, все это позволит сохранить работоспособность предприятий в условиях санкций.

Сергей Собянин анонсировал, что на московском заводе Renault будут выпускать легковые автомобили под историческим брендом "Москвич". Также мэр добавил, что власти постараются сохранить большую часть коллектива на предприятии. Сергей Собянин рассказал, что ключевым технологическим партнером нового производства станет "КамАЗ". И пояснил, что на заводе "Москвич" сначала планируется выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – электромобили.