"Москва и мир": погода в регионах РФ и коронавирусные ограничения в Шанхае

Некоторые регионы России в ближайшие дни ждут опасные погодные условия. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это дожди, грозы и заморозки. Так, например, в Ростовской области 13 и 14 мая прогнозируются ливни и ветер с порывами до 22 метров в секунду.

О сильных осадках предупреждают также жителей Архангельской и Вологодской областей, юга Поволжья. А в Челябинской и Оренбургской областях температура ночью может опуститься до минус 3 градусов.

В столичном регионе последствия непогоды уже видны. Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев. Городские службы их распиливают и вывозят, а также демонтируют поврежденные конструкции. Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра в столице еще сохраняется. Также москвичей предупредили о похолодании, которое придет в понедельник, 15 мая. Тепло же, по словам синоптиков, вернется в город в третьей декаде мая.

Шанхай ослабит ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса. В режиме карантина мегаполис живет уже около семи недель. Власти заявили, что начнут восстанавливать промышленное производство, медобслуживание и вернут учащихся в школы и вузы. Но как этот план будет реализовываться пока не уточняется. Только 13 мая в городе выявлено около 2 тысяч новых случаев заболевания ковидом. При этом лишь каждый десятый протекает с симптомами.

Между тем в Пекине, где не такая сильная вспышка заболеваемости – около 930 человек за несколько недель, жителей призвали уйти на карантин. До конца недели более 20 миллионов человек будут ежедневно проходить ПЦР-тестирование. В китайской столице по-прежнему приостановлены занятия в учебных заведениях, рестораны работают исключительно на доставку, а большинство магазинов закрыты. Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Из-за этого на локдаун даже из-за одного случая ковида могут закрыть целый микрорайон.

Площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась с 25,5 тысячи гектаров до 14. Об этом сообщили в службе федеральной Авиалесоохраны. Пожарные ликвидировали более 160 очагов.

Тем не менее в некоторых регионах ситуация остается сложной. Так, в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что горят более 2 тысяч гектаров. Гражданам запрещено посещать леса, использовать открытый огонь, сжигать сухую листву и мусор. Ограничены охота и рыбалка.

19 очагов сейчас действуют в Красноярском крае. В тушении задействованы около тысячи человек. А в городе Уяр, который на треть сгорел из-за халатности чиновников, решили запретить продажу алкоголя. В МВД заявили, что инциденты происходят, в том числе из-за людей в состоянии алкогольного опьянения. Тюмень, между тем, накрыл смог, в городе чувствуется запах гари. Причиной называют природные пожары в Тюменском и Упоровском районах.