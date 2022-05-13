"Москва и мир": столичное метро и лихорадка в КНДР

Столичный метрополитен отмечает 87-й день рождения. По этому случаю подземка подготовила ряд праздничных мероприятий. Основные торжества запланированы на воскресенье, 15 мая.

На станции "Парк Культуры" можно будет окунуться в атмосферу 1935 года. Именно 87 лет назад 15 мая состоялось открытие Московского Метрополитена. Пассажиры смогут принять участие в реконструкции этого события. Не обойдется без концерта.

Сейчас в городе строятся более 40 новых станций метро. 15 станциям названия дали сами москвичи. С таким предложением ранее к ним обратились столичные власти. Как сообщил Сергей Собянин, одними из самых популярных оказались наименования "Южный Порт", "Кедровая" и "Ватутинки".

Также сообщается, что со станций метро начали постепенно убирать бесплатные санитайзеры. Люди стали ими пользоваться гораздо реже. При этом в метро сохранится усиленная дезинфекция транспорта и инфраструктуры. В частности, вагоны продолжат обрабатывать до двух раз в сутки.

В КНДР у 350 тысяч человек диагностировали лихорадку неизвестного происхождения. Северокорейское информагентство сообщило, что первые случаи болезни зафиксировали в конце апреля. При этом официальной информации, связана ли эта вспышка заболеваемости с COVID-19, пока нет.

Накануне стало известно, что на территории КНДР обнаружили коронавирус – подтип штамма "Омикрон". Эту проблему обсуждали на заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. На нем присутствовал Ким Чен Ын, который впервые на публике появился в медицинской маске. Он признал необходимость введения в стране общенационального локдауна.

О готовности оказать помощь соседям заявила Южная Корея. Сеул может поставить в страну вакцины от COVID-19 и медицинские принадлежности. Зарубежные медики не исключают, что никто из 25 миллионов жителей КНДР до сих пор не привит от коронавируса. Республика до этого дня отказывалась от помощи, которую предлагали Всемирная организация здравоохранения, а также Китай и Россия.

Некоторые регионы России в ближайшие дни ждут опасные погодные условия. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это дожди, грозы и заморозки. Так, например, в Ростовской области 13 и 14 мая прогнозируются ливни и ветер с порывами до 22 метров в секунду.

О сильных осадках предупреждают также жителей Архангельской и Вологодской областей, юга Поволжья. А в Челябинской и Оренбургской областях температура ночью может опуститься до минус 3 градусов.

В столичном регионе последствия непогоды уже видны. Сильный ветер в Москве за два дня повалил 30 деревьев. Городские службы их распиливают и вывозят, а также демонтируют поврежденные конструкции. Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра в столице еще сохраняется. Также москвичей предупредили о похолодании, которое придет в понедельник, 15 мая. Тепло же, по словам синоптиков, вернется в город в третьей декаде мая.