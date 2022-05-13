"Москва и мир": погода в столице и коронавирусные ограничения в Шанхае

13 мая, 18:05
В столичном регионе до полудня субботы будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. В комплексе городского хозяйства призвали жителей быть предельно внимательными на улице. Горожанам посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
На выходных в Москве будет довольно комфортно, столбики термометров покажут +15...+17 градусов. Но такая погода не задержится, синоптики предупреждают об аномальном похолодании, которое стоит ждать уже 16 мая.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура будет на 3–4 градуса ниже нормы и в дневное время в среднем составит +10...+13 градусов. Он также пояснил, что московский регион на следующей неделе окажется в тылу циклона. Прогнозируются дожди, а атмосферное давление будет ниже нормы на 8–10 миллиметров ртутного столба.
Шанхай ослабит ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса. В режиме карантина мегаполис живет уже около семи недель. Власти заявили, что начнут восстанавливать промышленное производство, медобслуживание и вернут учащихся в школы и вузы. Но как этот план будет реализовываться пока не уточняется. Только 13 мая в городе выявлено около 2 тысяч новых случаев заболевания ковидом. При этом лишь каждый десятый протекает с симптомами.
Между тем в Пекине, где не такая сильная вспышка заболеваемости – около 930 человек за несколько недель, жителей призвали уйти на карантин. До конца недели более 20 миллионов человек будут ежедневно проходить ПЦР-тестирование. В китайской столице по-прежнему приостановлены занятия в учебных заведениях, рестораны работают исключительно на доставку, а большинство магазинов закрыты. Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Из-за этого на локдаун даже из-за одного случая ковида могут закрыть целый микрорайон.
Площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась с 25,5 тысячи гектаров до 14. Об этом сообщили в службе федеральной Авиалесоохраны. Пожарные ликвидировали более 160 очагов.
Тем не менее в некоторых регионах ситуация остается сложной. Так, в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что горят более 2 тысяч гектаров. Гражданам запрещено посещать леса, использовать открытый огонь, сжигать сухую листву и мусора. Ограничены охота и рыбалка.
19 очагов сейчас действуют в Красноярском крае. В тушении задействованы около тысячи человек. А в городе Уяр, который на треть сгорел из-за халатности чиновников, решили запретить продажу алкоголя. В МВД заявили, что инциденты происходят, в том числе из-за людей в состоянии алкогольного опьянения. Тюмень, между тем, накрыл смог, в городе чувствуется запах гари. Причиной называют природные пожары в Тюменском и Упоровском районах.
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