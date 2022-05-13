"Москва и мир": погода в столице и лихорадка в КНДР

В столичном регионе до полудня субботы будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду. В комплексе городского хозяйства призвали жителей быть предельно внимательными на улице. Горожанам посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

На выходных в Москве будет довольно комфортно, столбики термометров покажут плюс 15–17 градусов. Но такая погода не задержится, синоптики предупреждают об аномальном похолодании, которое стоит ждать уже 16 мая.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура будет на 3–4 градуса ниже нормы и в дневное время в среднем составит плюс 10–13 градусов. Он также пояснил, что Московский регион на следующей неделе окажется в тылу циклона. Прогнозируются дожди, а атмосферное давление будет ниже нормы на 8–10 миллиметров ртутного столба.

В КНДР у 350 тысяч человек диагностировали лихорадку неизвестного происхождения. Северокорейское информагентство сообщило, что первые случаи болезни зафиксировали в конце апреля. При этом официальной информации, связана ли эта вспышка заболеваемости с COVID-19, пока нет.

Накануне стало известно, что на территории КНДР обнаружили коронавирус – подтип штамма "Омикрон". Эту проблему обсуждали на заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. На нем присутствовал Ким Чен Ын, который впервые на публике появился в медицинской маске. Он признал необходимость введения в стране общенационального локдауна.

О готовности оказать помощь соседям заявила Южная Корея. Сеул может поставить в страну вакцины от COVID-19 и медицинские принадлежности. Зарубежные медики не исключают, что никто из 25 миллионов жителей КНДР до сих пор не привит от коронавируса. Республика до этого дня отказывалась от помощи, которую предлагали Всемирная организация здравоохранения, а также Китай и Россия.

3 июня в России начнется вакцинация от коронавируса детей от 6 до 11 лет в рамках клинических исследований. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что сейчас продолжается набор добровольцев.

Кроме того, в стране уже идет вакцинация подростков от 12 до 17 лет. Для прививок используют вакцину "Спутник М", которая была зарегистрирована в ноябре 2021 года. Препарат состоит из двух компонентов, их вводят пациентам с интервалом в 21 день.

О важности вакцинации на этой неделе напомнил Михаил Мурашко. Глава Минздрава заявил, что волна коронавируса спала, но сам вирус еще никуда не исчез. Сейчас на лечении находятся более 100 тысяч россиян. За последние сутки госпитализировали более 2,5 тысячи заболевших. Правда, это на 25% меньше, чем днем ранее.