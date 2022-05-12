"Москва и мир": отопительный сезон завершен и беспорядки на Шри-Ланке

В Москве с 14 мая начнут отключать отопление. Весь процесс займет три дня. Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков напомнил, что в первую очередь батареи станут холодными в административных зданиях, затем в жилых домах, школах, детсадах и медицинских учреждениях.

Всего отопление предстоит отключить на более чем 74 тысячах объектов. Сразу после этого тепловые сети начнут готовить к осенне-зимнему периоду.

Отопительный сезон в этом году планировали закончить еще в начале мая, но свои коррективы внесла погода. Температура отставала от климатической нормы примерно на пять градусов. Холодный атмосферный фронт, который накрыл столичный регион в праздничные дни, уходит на восток. В ближайшие дни воздух в столице днем будет прогреваться до +18–20 градусов, а еще через две недели в регион придет настоящее лето. Это значит, что в течение суток столбики термометров не опустятся ниже отметки +15 градусов.

Парламент Шри-Ланки может вынести вотум недоверия президенту страны. Соответствующее решение принято на совещании лидеров партий. Заседание законодательного собрания по этому вопросу назначено на 17 мая. Несколько дней назад на Шри-Ланке ушел в отставку премьер-министр. Этого требовали участники акции протеста.

Народные волнения на острове начались в середине апреля. Их причиной стал резкий спад национальной экономики. К кризису привело сокращение иностранного туризма из-за пандемии. В этих условиях ланкийские власти ввели строгую экономию ресурсов и сократили импорт. Сейчас в стране не хватает продовольствия, лекарств и топлива. Протестующие поджигают машины, бьют окна домов и магазинов. В стране действует общенациональный комендантский час.

По улицам крупных городов курсируют усиленные отряды полиции и военные. По официальным данным, в результате беспорядков девять человек погибли и более 240 получили ранения. При этом профсоюзы заявляют о готовности провести новые массовые акции протеста.

В Красноярском крае задержали заместителя главы города Уяра. Он проходит по делу о халатности в связи с массовыми пожарами в регионе. По данным следствия, распространение огня в регионе привело к гибели 8 человек. Сгорели более 800 строений. Подозреваемый отвечал за пожарную безопасность и проигнорировал письмо о необходимости убрать места скопления мусора и опасную свалку с бытовыми отходами.

Ранее по такой же причине в Красноярском крае задержали троих сотрудников электросетей. По данным Следственного комитета, невыполнение ими своих обязанностей привело к замыканиям на ЛЭП, и это стало причиной возгораний. Потом огонь распространился.

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действует в Иркутской области. Пламя вплотную приблизилось к нескольким населенным пунктам. В регионе завели 9 уголовных дел. Ущерб от пожаров превысил 3,5 миллиона рублей.