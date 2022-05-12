"Москва и мир": отопительный сезон в столице и COVID-19 в КНДР

В Москве с 14 мая начнут отключать отопление. Весь процесс займет три дня. Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков напомнил, что в первую очередь батареи станут холодными в административных зданиях, затем в жилых домах, школах, детсадах и медицинских учреждениях.

Всего отопление предстоит отключить на более чем 74 тысячах объектов. Сразу после этого тепловые сети начнут готовить к осенне-зимнему периоду.

Отопительный сезон в этом году планировали закончить еще в начале мая, но свои коррективы внесла погода. Температура отставала от климатической нормы примерно на пять градусов. Холодный атмосферный фронт, который накрыл столичный регион в праздничные дни, уходит на восток. В ближайшие дни воздух в столице днем будет прогреваться +18–20 градусов, а еще через две недели в регион придет настоящее лето. Это значит, что в течение суток столбики термометров не опустятся ниже отметки +15 градусов.

Коронавирус добрался до Северной Кореи. Власти страны сообщили о первых зафиксированных случаях заражения COVID-19. Речь идет о штамме "Омикрон". Его выявили у нескольких пациентов с симптомами лихорадки. Сразу после этого Ким Чен Ын провел заседание Политбюро, в стране была введена система вирусного контроля и усилен пограничный контроль.

С начала пандемии Пхеньян ни разу официально не признавался в наличии заболевших коронавирусом. Два года назад местное информагентство сообщило об одном случае подозрения на COVID-19. Якобы заразившийся проник на территорию страны незаконно. Всех, кто с ним контактировал, поместили на карантин.

Между тем Европа продолжает смягчать ограничительные меры. Со следующей недели летать на самолетах и находиться в аэропортах стран ЕС можно будет без маски. Масочный режим на транспорте действовал два года. Отменить его решили благодаря высокому уровню вакцинации и естественному иммунитету к коронавирусу, который теперь есть у европейцев.

Досрочно освободившийся из колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев приехал домой в Москву. Он отбывал наказание в исправительной колонии № 1 в Тверской области. В конце апреля суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, прокуратура и колония не возражали.

Обжаловать решение суда никто не стал. Таким образом, Улюкаев отбыл две трети своего срока. В конце 2017 года его приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за вымогательство взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Как установил суд, эти деньги тогда еще министр потребовал за положительное заключение на покупку "Башнефти" "Роснефтью".

Сам Улюкаев называл себя жертвой провокации. В четверг, 12 мая, после его выхода из колонии стало известно, что возращение экс-министра под арест возможно, если он нарушит условия досрочного освобождения.