"Москва и мир": отопительный сезон завершен и беспорядки на Шри-Ланке

В Москве с 14 мая начнут отключать отопление. Весь процесс займет три дня. Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков напомнил, что в первую очередь батареи станут холодными в административных зданиях, затем в жилых домах, школах, детсадах и медицинских учреждениях.

Всего отопление предстоит отключить на более чем 74 тысячах объектов. Сразу после этого тепловые сети начнут готовить к осенне-зимнему периоду.

Отопительный сезон в этом году планировали закончить еще в начале мая, но свои коррективы внесла погода. Температура отставала от климатической нормы примерно на пять градусов. Холодный атмосферный фронт, которую накрыл столичный регион в праздничные дни, уходит на восток. В ближайшие дни воздух в столице днем будет прогреваться +18–20 градусов, а еще через две недели в регион придет настоящее лето. Это значит, что в течение суток столбики термометров не опустятся ниже отметки +15 градусов.

На Шри-Ланки вновь продлили комендантский час. Власти вынуждены признать, что все попытки взять ситуацию под контроль остаются безуспешными. По улицам крупных городов курсируют усиленные отряды полиции и военные. При этом профсоюзы заявили о готовности провести новую массовую акцию. Они требуют отставки президента.

Протесты на острове продолжаются с середины апреля. Жители не довольны уровнем жизни. В стране не хватает продовольствия, лекарств и топлива. Мирные манифестации переросли в беспорядки и стычки с полицией. Несколько дней назад в отставку ушел премьер-министр. Вдохновленные своей первой победой протестующие несколько раз пыталась штурмовать резиденцию президента. Власти в итоге пошли на крайние меры и разрешили полицейским применять оружие. В результате 9 погибли человек, более 240 получили ранения.

МИД РФ рекомендовал россиянам на Шри-Ланке в ближайшие дни не покидать отели. Кроме того, туристам напомнили о необходимости иметь при себе билет на самолет и паспорт – документы могут потребовать на полицейских блокпостах.

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга России продлен до 19 мая. Это касается 11 городов, в том числе Анапы, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Симферополя, Белгорода. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в обычном режиме.

Сейчас из приграничных с Украиной регионов приходят сообщения о обстрелах населенных пунктов. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по последнему такому факту. Инцидент зафиксирован в селе Солохи Белгородской области. В результате один человек погиб, число раненых выросло до семи. Местные власти заявили, что из-за обстрела также пострадали 17 домов и 6 автомобилей. Кроме того, выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине.