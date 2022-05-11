"Москва и мир": павильоны здоровья и протесты на Шри-Ланке

Сразу 46 павильонов "Здоровая Москва" возобновили работу в столицы. Медцентры в парках и зонах отдыха будут принимать посетителей с 8 утра до 20:00. Проверить состояние здоровья могут горожане старше 18 лет. Сергей Собянин посетил павильон в парке "Ходынское поле" и напомнил, что углубленную диспансеризацию необходимо пройти людям, которые переболели COVID-19.

В павильонах можно посетить врачей общей практики. Кроме того, медики проведут обследование сердца, легких, желудочно-кишечного тракта. При необходимости – сделают УЗИ и возьмут анализ крови. Чтобы попасть на прием в сезонный медцентр нужно взять с собой московский полис ОМС и паспорт.

Волна коронавируса в России спала, но он не ушел полностью. Об этом на открытии всероссийского форума "Здоровье нации" заявил Михаил Мурашко. По его словам, сейчас на лечении находятся свыше 100 тысяч заразившихся. По данным Оперштаба, за последние сутки в стране зафиксировали чуть больше 4 тысяч новых случаев COVID-19. 1100 человек госпитализировали.

Ранее глава Минздрава уже предупреждал россиян о высоком риске роста заражений коронавирусом в июне. По этой причине министр призвал граждан вакцинироваться. Михаил Мурашко отметил, что особенно важно сделать прививки детям перед летними каникулами – чтобы не допустить вспышек заболеваемости. Он также напомнил, что сейчас вакцинация разрешена детям старше 12 лет. Прививку делают специально адаптированной вакциной. Это "Спутник V", только с уменьшенной в пять раз концентрацией антигенов.

Российский МИД рекомендовал согражданам на Шри-Ланке не покидать отели, пока в стране действует комендантский час. Кроме того, туристам напомнили о необходимости при выезде в аэропорт иметь при себе билет на самолет и паспорт. Эти документы могут потребовать на полицейских блокпостах. При этом, в ведомстве отметили, что пока на курортах острова обстановка спокойная. Однако ситуация может измениться.

Массовые протесты в стране продолжаются с середины апреля. Жители Шри-Ланки требуют улучшения условий жизни. В стране не хватает продовольствия, лекарств и топлива. Эксперты говорят, что это стало следствием краха туриндустрии в пандемию. На улицах больших городов горят машины и автобусы. Митингующие разбивают витрины, и забрасывают камнями и бутылками полицейских. Беспорядки стали причиной отставки премьер-министра. Теперь демонстранты требуют, чтобы с поста ушел президент. Его резиденцию уже несколько раз пыталась штурмовать толпа.