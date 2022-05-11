"Москва и мир": открытие павильонов "Здоровая Москва" и совет туристам из РФ на Шри-Ланке

Сразу 46 павильонов "Здоровая Москва" возобновили работу в столице. Медцентры в парках и зонах отдыха будут принимать посетителей с 08:00 до 20:00. Проверить состояние здоровья могут горожане старше 18 лет. Сергей Собянин посетил павильон в парке "Ходынское поле" и напомнил, что углубленную диспансеризацию необходимо пройти людям, которые переболели COVID-19.

В павильонах "Здоровая Москва" можно посетить врачей общей практики. Кроме того, медики проведут обследование сердца, легких, желудочно-кишечного тракта. При необходимости могут сделать УЗИ и взять анализ крови. Чтобы попасть на прием в сезонный медцентр нужно взять с собой московский полис ОМС и паспорт.

Российским семьям с детьми от 8 до 17 лет начали выплачивать новое ежемесячное пособие. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, уже поступило более 2,5 миллиона заявок. Средства будут доставлять почтой или перечислять на карту родителям, которые подали заявление через портал госуслуг, многофункциональные центры или пенсионный фонд.

Мишустин также отметил, что на пособия и пенсии из бюджета выделят более полутора триллиона рублей. Такую же сумму направят фондам соцстрахования и пенсионному за отсрочку уплаты страховых взносов.

Российский МИД рекомендовал согражданам на Шри-Ланке не покидать отели, пока в стране действует комендантский час. Кроме того, туристам напомнили о необходимости при выезде в аэропорт иметь при себе билет на самолет и паспорт. Эти документы могут потребовать на полицейских блокпостах. В ведомстве отметили, что пока на курортах острова обстановка спокойная. Однако ситуация может измениться.

Массовые протесты в стране продолжаются с середины апреля. Жители Шри-Ланки требуют улучшения условий жизни. В стране не хватает продовольствия, лекарств и топлива. Эксперты говорят, что это стало следствием краха туриндустрии в пандемию. На улицах больших городов горят машины и автобусы. Митингующие разбивают витрины, и забрасывают камнями и бутылками полицейских.

Беспорядки стали причиной отставки премьер-министра Махинда Раджапакса. Теперь демонстранты требуют, чтобы с поста ушел президент. Его резиденцию уже несколько раз пыталась штурмовать толпа. После этого полицейским разрешили применять оружие. В результате восемь человек погибли, более 200 ранены.