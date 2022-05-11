"Москва и мир": открытие 46 павильонов "Здоровая Москва" и протесты на Шри-Ланке

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Сразу 46 павильонов "Здоровая Москва" возобновили работу в столице. Медцентры в парках и зонах отдыха будут принимать посетителей с 08:00 до 20:00. Проверить состояние здоровья могут горожане старше 18 лет. Сергей Собянин посетил павильон в парке "Ходынское поле" и напомнил, что углубленную диспансеризацию необходимо пройти людям, которые переболели COVID-19.
В павильонах "Здоровая Москва" можно посетить врачей общей практики. Кроме того, медики проведут обследование сердца, легких, желудочно-кишечного тракта. При необходимости могут сделать УЗИ и взять анализ крови. Чтобы попасть на прием в сезонный медцентр нужно взять с собой московский полис ОМС и паспорт.
Скорость гироскутеров, электросамокатов и моноколес собираются ограничить до 25 километров в час. В России разрабатывают стандарт с требованиями к электрическим средствам индивидуальной мобильности. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минпромторг. Сейчас документ проходит согласование. По предполагаемому ГОСТу, все самокаты и гироскутеры, которые поставляются в Россию, должны будут иметь установленный производителем ограничитель скорости, функцию замедления в парковых зонах и систему спутникового слежения.
Такие ограничения используют операторы кикшеринга. Вопрос скорости средств индивидуальной мобильности обсуждается уже не первый год. На повестке он появился в связи с ростом популярности, в том числе, самокатов. Увеличивается и количество аварий. По данным МВД, в прошлом году в Москве произошли почти 700 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, это почти на 70% больше, чем в 2020 году. 20 человек погибли и 700 были ранены.
На Шри-Ланке продлен комендантский час. На такой шаг власти пошли после того, как протесты, которые продолжаются в стране с апреля, вспыхнули с новой силой. На улицах курсируют усиленные наряды полиции и тысячи военных. Но местных жителей это не останавливает. Они поджигают автомобили и баки с мусором, разбивают окна домов и витрины магазинов. В стражей порядка летят камни и бутылки.
Ранее из-за беспорядков о своей отставке объявил премьер-министр страны Махинда Раджапакса. Однако акции протеста не прекратились. Новое требование демонстрантов – отставка президента. Толпа уже предпринимала несколько попыток штурма его резиденции. После этого полицейским разрешили применять оружие.
Только по официальным данным, восемь человек погибли, более 200 ранены. Жители Шри-Ланки требуют улучшения условий жизни. В стране не хватает продовольствия, лекарств и топлива. Причина – сокращение иностранного туризма из-за пандемии. Эксперты говорят, что страна переживает самый серьезный кризис с середины прошлого века, когда Шри-Ланка получила независимость от Великобритании.
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