"Москва и мир": желтый уровень погодной опасности в столице и протесты на Шри-Ланке

В столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. По данным синоптиков, его порывы могут достигать 18 метров в секунду. По этой же причине рестораторов попросили временно прекратить обслуживание на летних верандах. Также их призвали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Специалисты говорят, что несмотря на ветер, на этой неделе в Москве и Подмосковье будет повышение температуры. Погода улучшится. А холодная яма, в которую столичный регион попал 9 и 10 мая, уходит на восток. В течение 11 мая в небе над столицей облаков станет меньше, осадков не ожидается, и можно рассчитывать на +17 градусов.

Также синоптики рассказали о том, что климатическое лето наступит в Москве 28–29 мая. Среднесуточная температура тогда постоянно будет превышать отметку в 15 градусов тепла.

В Красноярском крае в рамках уголовных дел о пожарах задержали троих человек. Об этом сообщили в Следственном комитете. Это сотрудники электросетей. Ранее региональный главк Следственного комитета возбудил уголовные дела о халатности, которая повлекла по неосторожности смерть двух и более лиц.

Пожары более чем в 16 населенных пунктах Красноярского края начались 7 мая. При этом порывы ветра достигали 40 метров в секунду. В результате погибли восемь человек. По предварительным данным, главными причинами стали сбои в системе электроснабжения, падение деревьев на ЛЭП, короткие замыкания и взрывы на подстанциях.

В Минздраве Красноярского края также сообщили, что количество пострадавших в масштабных пожарах увеличилось до 20 человек. Некоторым потребовалась госпитализация. На утро среды в регионе зафиксированы 23 лесных пожара. Общая площадь возгорания достигла полутора тысяч гектаров.

На Шри-Ланке продлен комендантский час. На такой шаг власти пошли после того, как протесты, которые продолжаются в стране с апреля, вспыхнули с новой силой. На улицах курсируют усиленные наряды полиции и тысячи военных. Но местных жителей это не останавливает. Они поджигают автомобили и баки с мусором, разбивают окна домов и витрины магазинов. В стражей порядка летят камни и бутылки.

Ранее из-за беспорядков о своей отставке объявил премьер-министр страны Махинда Раджапакса. Однако акции протеста не прекратились. Новое требование демонстрантов – отставка президента. Толпа уже предпринимала несколько попыток штурма его резиденции. После этого полицейским разрешили применять оружие.

Только по официальным данным, восемь человек погибли, более 200 ранены. Жители Шри-Ланки требуют улучшения условий жизни. В стране не хватает продовольствия, лекарств и топлива. Причина – сокращение иностранного туризма из-за пандемии. Эксперты говорят, что страна переживает самый серьезный кризис с середины прошлого века, когда Шри-Ланка получила независимость от Великобритании.