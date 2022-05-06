"Москва и мир": фестиваль "Московская весна" и регистрация туристов в Венеции

В столице завершается фестиваль "Московская весна". Его участники подготовили ко Дню Победы специальную праздничную программу. С 7 по 9 мая для горожан выступят 17 вокальных коллективов – все они лауреаты и победители международного конкурса "Московская весна a cappella". Одну из фестивальных площадок на Коптевском бульваре посетил Сергей Собянин.

На фестивальной площадке на Коптевском бульваре проходят уроки истории. Все желающие могут попробовать выпустить стенгазету, посвященную Великой Отечественной войне, и написать письмо ветерану. В городе открыты более 20 основных фестивальных площадок. Еще 40 организованы в парках и жилых районах. Гостей ждут спектакли, концертные программы, мастер-классы и спортивные состязания.

В Венецию можно будет попасть только по предварительной регистрации. Это произойдет уже 1 июля. Местные власти давно обсуждали необходимость ограничения турпотока в городе. Впервые идею озвучили еще в 2019 году. Вновь тема стала актуальна после пасхальных выходных, когда в Венеции всего за три дня побывали почти 500 тысяч отдыхающих.

Чтобы избежать столпотворения, теперь путешественникам придется заранее регистрироваться на специальной платформе и получать QR-код. Пока эта мера будет экспериментальной. Но уже с середины января 2023 года, помимо предварительного бронирования, придется платить так называемый входной налог. Он составит от 3 до 10 евро с человека в зависимости от сезона и дня недели. От платы решено освободить местных жителей, работающих в городе, а также туристов, которые останавливаются в Венеции на ночлег в отеле. Чтобы не отпугнуть экономных путешественников в мэрии пообещали, что будут поощрять гостей города скидками на походы в музеи и рестораны.

Площадь пожара в пригороде Абакана увеличилась до 225 гектаров. Число пострадавших выросло до двух, 12 человек эвакуированы. Горят дачные общества общества "Южное" и "Саяны". Как сообщили в управлении МЧС по Хакасии, огонь тушат с вертолета, привлечен пожарный поезд. Спасатели говорят, что ситуация сложная, по предварительным данным, всего горят более 50 дачных построек. Пламя быстро распространяется по сухой траве и заборам.

Непростая обстановка сейчас складывается и в Омской области. Там губернатор Александр Бурков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации из-за участившихся пожаров. Так, в деревне Верблюженское загорелись 10 строений, в том числе и четыре жилых домах. Тушить пришлось еще 9 зданий в городе Называевске. Пожароопасную ситуацию в регионе осложняют сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду и пыльные бури.